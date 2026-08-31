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Da li ste sećate šta ste radili i gde ste bili poslednjeg dana avgusta 1997. godine? Kada se, u ranim jutarnjim časovima, čula samo jedna vest zbog koje je bar pola sveta netremice gledalo u male ekrane... Kralj Čarls, tad još princ, sa sinovima i majkom bio je u Balmoralu. Usred noći probudio ga je telefonski poziv iz Pariza – da je njegova bivša supruga, princeza Dajana, izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Kako, zašto, ko je kriv... Do danas nismo dobili odgovore. Princeza Dajana, nesuđena britanska kraljica, a zauvek kraljica srca, nije s nama već 29 godina. Toliko se danas navršava. Ali, svet je ne zaboravlja. I dalje se priča o njoj, pišu se knjige, snimaju se filmovi... Skoro svaki korak koji sadašnja princeza od Velsa načini upoređuje se sa prethodnom. Može li da je nadmaši? I da li uopšte treba? Lejdi Di je, jednostavno, fenomen, veći i moćniji od svake titule.

Smrskani automobil u kom je poginula princeza Dajana Foto: Profimedia

Još je pokazivala znake života kada je hitna pomoć stigla do smrskanog mercedesa u podvožnjaku kod mosta Alma, pored Sene. Odvezli su je u najbližu bolnicu, ali već je bilo kasno. Lekari ništa nisu mogli da učine. Smrt je proglašena u četiri ujutru. Nekoliko minuta kasnije zazvonio je telefon u Bakingemskoj palati, potom i u zamku u Balmoralu, jednoj od rezidencija u kojima kraljevska porodica provodi leto.

Peni Džunior, novinarka i autorka specijalizovana za Vindzorove, u svojoj knjizi "Firma" otkrila je kako je kralj Čarls, tad još princ od Velsa, reagovao na tragičnu vest. Posle prvobitnog šoka, navodno je izgovorio sledeće reči: "Svi će mene okriviti, zar ne? Svet će poludeti. Suočićemo se sa reakcijom kakvu nikada nismo mogli ni da zamislimo. I to bi moglo da uništi sve. Moglo bi da uništi monarhiju."

Ispred Bakingemske palate Foto: Profimedia

Nije mnogo pogrešio. Proročanstvo se donekle ostvarilo – javnost je reagovala na način na koji niko na dvoru nije bio spreman. Talasi tuge i šoka pretili su da potope kraljevstvo, a nije postojala osoba u Britaniji koja je mogla da ostane ravnodušna na tužnu vest.

U roku od nekoliko sati kapija Bakingemske palate bila je gotovo do vrha prekrivena cvećem, portretima i porukama saučešća. I da – mnogi su krivili, i još uvek krive, kraljevsku porodicu za smrt princeze Dajane. Teorije zavere ne prestaju ni skoro tri decenije posle nesrećnog događaja koji je, može se slobodno reći, promenio svet.

Da li je morala da strada? Da li su se i njene sumnje obistinile? Zbog čega bi, uopšte, iko od Vindzorovih želeo da je ukloni, kada više nije bila članica dinastije?... Sva ta pitanja na stranu, Čarls je, u očima ogromnog dela javnosti, najviše kriv jer je bivšu suprugu sve vreme varao – sa Kamilom Parker Bouls. To mu nikada nije oprošteno. Brak se raspao zbog njegove afere, mada je, ruku na srce, druga strana i te kako uzvraćala ljubavne udarce.

Saobraćajna nesreća Foto: Profimedia

Kako dalje navodi Peni Džunior, Čarls je kasnije pozvao nekoliko prijatelja jer mu je bila potrebna podrška. Zvao je i Kamilu. Sutradan je, sa Dajaninim sestrama lejdi Sarom i lejdi Džejn, otputovao u Pariz, po njeno telo.

Kraljica Elizabeta u tom periodu nije bila u dobrim odnosima sa sinom, jer je planirao da se ponovo ženi. Nije poznato kako je tačno ona reagovala kada je čula šta se dogodilo, ali se 4. septembra pojavila ispred dvorca Balmoral u crnini. Mnogi veruju da je to učinila pod pritiskom javnosti, a ne emocija. Dan kasnije konačno se obratila i naciji:

"Želim da odam počast Dajani. Bila je izuzetno i darovito ljudsko biće. I u dobrim i lošim vremenima, uvek je na licu nosila osmeh, uvek je nastojala da inspiriše druge svojom toplinom i ljubaznošću. Divila sam joj se i poštovala sam je - zbog njene energije i posvećenosti drugima, a posebno zbog predanosti svojim sinovima. Ove nedelje u Balmoralu svi pokušavamo da pomognemo Vilijamu i Hariju da se nose sa razarajućim gubitkom koji smo svi pretrpeli, a oni najviše."

Sahrana princeze Dajane Foto: Profimedia / JEFF J MITCHELL / AFP

Čak je prekršila i protokol. Iako se uvek i u svakoj situaciji držala pravila, Elizabeta se, prvi i jedini put, nekome naklonila. Lejdi Di, dok su njen kovčeg unosili u crkvu. Nesrećna princeza Dajana, koju su mnogi želeli da vide na britanskom tronu kao kraljicu majku, ispraćena je uz najviše počasti, iako, zvanično, više nije bila članica kraljevske porodice.

Kako su kasnije ispričali članovi medicinskog osoblja, vatrogasci i policajci koji su prvi stigli na lice mesta, posle nesreće je još davala znake života. Stigla je i da kaže nekoliko reči, a onda se, usled teških i po život opasnih povreda, preselila u večnost.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana