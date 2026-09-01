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Reperka i pevačica Dodža Ket otvoreno je progovorila o svojoj prošlosti i prvi put priznala da se pre oko osam godina borila sa kokainom, dok je alkohol opisala kao problem koji je mnogo više uticao na njen život nego droga.

Tridesetogodišnja muzička zvezda objavila je niz videa na TikToku u kojima je govorila o zavisnostima, mentalnom zdravlju i negativnom uticaju društvenih mreža. Priznala je da joj nije bilo lako da pokrene tu temu, ali da je naučila da, ako je na putu izlečenja, svakog dana treba da uradi nešto što će joj pomoći da napreduje.

Foto: tiktok/dojacat

"Nisam bila alkoholičarka, ali sam imala problem"

Dodža Ket, čije je pravo ime Amala Ratna Zandile Dlamini, rekla je da je internet često prikazuje kao "demonsku" osobu i da ljudi tvrde da u sebi ima "zlo" i "demone". Upravo zbog toga je odlučila da objasni kako ona doživljava taj izraz i kako ga povezuje sa sopstvenim iskustvom.

"Najbolji primer mog iskustva je korišćenje interneta kao potvrde negativnih misli koje sam imala u glavi, a koje je dodatno pojačavao alkohol."

Pevačica hita "Kiss Me More" istakla je da nikada nije imala ozbiljan problem sa većinom droga, osim marihuane, ali da je alkohol za nju bio mnogo opasniji.

"Nikada nisam bila alkoholičarka, ali sam definitivno imala problema. Ako mogu bilo koga nečemu da naučim, rekla bih da nije dobro kombinovati te dve stvari."

Dodža Ket jede karmin pred kamerama na crvenom tepihu MTV nagrada Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Priznala da se borila sa kokainom

Najveće iznenađenje bilo je njeno priznanje da je u prošlosti koristila kokain.

"Borila sam se sa kokainom. Mislim da je to bilo pre nekih osam godina, ali sam odavno iza toga, hvala Bogu."

Naglasila je da danas smatra kako je mnogo opasnija kombinacija nelečene mentalne bolesti i društvenih mreža, jer negativni komentari mogu dodatno da pogoršaju stanje osobe koja se već bori sa samopouzdanjem.

Upozorila na opasnost društvenih mreža

Dodža Ket smatra da ljudi često projektuju sopstvene probleme kroz komentare koje ostavljaju drugima na internetu.

"Ako vam ljudi pišu stvari zbog kojih mrzite sebe ili potvrđuju ono što već ne volite kod sebe, znajte da verovatno i vama treba pomoć, ali verovatno i njima."

Dodala je da, kada shvatite da neko piše uvredljive komentare zbog sopstvenih unutrašnjih problema, osećate više sažaljenja nego bes.

Na kraju je pozvala korisnike društvenih mreža da razmisle pre nego što nekoga napadnu.

"Razmislite o onome što pišete. Budite jasni u svojim rečima. Nije sve istina i nije sve tako crno-belo."

Planira pauzu od slave

Njeno iskreno priznanje dolazi nekoliko meseci nakon što je otkrila da planira da se na najmanje tri godine udalji od javnog života.

U intervjuu za magazin Elle rekla je da želi da se posveti sebi, uređenju kuće i kreativnim projektima poput oslikavanja murala.

Dodža Ket je svetsku slavu stekla 2018. godine kada je pesma "Mooo!" postala viralni hit i internet fenomen. Nakon toga je potpisala ugovor sa izdavačkim kućama Kemosabe i RCA Records, a u poslednjih osam godina objavila je pet studijskih albuma.

Danas je mnogi nazivaju "kraljicom pop-repa", Billboard ju je uvrstio među najveće pop zvezde sveta, dok ju je Time 2023. godine proglasio jednom od najuticajnijih osoba na planeti.