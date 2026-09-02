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Počeo je 83. Filmski festival u Veneciji, čuevna Mostra, pa je samim tim otvoren i crveni tepih kojim je prošetala čuvena italijanska manekenka Bjanka Balti. Na premijeri filma "Ink" blista kao prava heroina.

Bjanka Balti (42) doputovala je danas u Veneciju. Prvo se predstavila u ležernijom odevnoj kombinaciji Brunello Cucinelli, a zatim se na crvenom tepihu pojavila u dramtičnoj glamuroznoj haljini sa anđeoskim krilima. Ovo je jedno od njenih prvih velikih javnih pojavljivanja nakon borbe sa kancerom.

 Bjanka je zablistala u Veneciji na Filmskom festivalu:

Bjanka Balti u Veneciji na Filmskom festivalu Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bjanka Balti je tokom 2022. godine otkrila da nosi BRCA1 genetsku mutaciju, koja drastično povećava rizik od razvoja raka dojke i jajnika. Zbog toga je krajem iste godine prošla kroz proaktivnu, preventivnu dvostruku mastektomiju.

Odmah je podvrgnuta hitnoj operaciji, a nakon toga je prošla kroz intenzivne cikluse hemioterapije, koje je završila krajem januara 2025. godine.

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Tokom celog procesa otvoreno je delila svoju borbu na društvenim mrežama. Već u februaru 2025. pojavila se na festivalu Sanremo ponosno pokazujući kratku kosu nakon terapija. Danas aktivno učestvuje u globalnim kampanjama za razvoj prvih DNA testova za rano otkrivanje raka jajnika.

Bjanki Balti je dijagnostikovan stadijum 3C raka jajnika. To znači da se rak proširio izvan karlice na stomak i na obližnje limfne čvorove. Čuvena Italijanka je poslednji, intenzivni ciklus hemioterapije završila 27. januara 2025. godine. Istakla je da je to kraj najteže faze terapije.

(Kurir.rs/Stil)

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VENECIJANSKI FESTIVAL: Počinje filmska smotra, uz manje zvezda i publike (KURIR TV) Izvor: Kurir TV