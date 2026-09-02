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Brazilska manenenka Alesandra Ambrozio pojavila se na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji i pokazala zbog čega je godinama ponosno nosila krila Viktorijinih anđela.

Jedna od najpoželjnijih žena sveta prošetala je Venecijom i bacila je pod noge. Pripijena crna haljina uz telo bila je najbolji izbor koji je mogla da napravi.

Kako je Alesandra Ambrozio izgledala u Veneciji:

1/6 Vidi galeriju Alesandra Ambrozio u Veneciji na Filmskom festivalu Foto: Pool Photo Events 08 /IPA / Sipa Press / Profimedia

U pitanju je model sa blagim šlepom i čipkastim detaljima. Imajući u vidu njena prethodna modna izdanja, ovaj stajling je u poređenju sa tim odmereniji.Efektna ogrlica svemu je dala poseban šmek i dozu luksuza.

Ambrozio je najpre stigla vodenim taksijem ispred čuvenog hotela Ekselsior, gde je privukla pažnju u elegantnoj dnevnoj kombinaciji.

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Kasnije se presvukla za glavni događaj večeri i prošetala crvenim tepihom zajedno sa koleginicom, manekenkom Stelom Maksvel.

Njen glamurozni stajling savršeno se uklopio u atmosferu Venecije, koja je još jednom okupila najveća imena iz sveta filma i mode na početku jedne od najvažnijih manifestacija u sezoni filmskih nagrada.