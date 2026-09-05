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Blizanci Selin Dion, Nelson i Edi Anšeli su baš porasli, a njihovo najnovije pojavljivanje u Parizu pokazuje koliko su se promenili.

Blizanci sada imaju 15 godina, a u oktobru pune 16. Ponovo su se pojavili u javnosti uz majku dok se ona priprema za dugo očekivani povratak na scenu nakon nekoliko izazovnih godina obeleženih borbom sa sindromom ukočene osobe.

Sa naočarima, a jedan od braće i sa bradom, Nelson i Edi izgledali su znatno drugačije od slika iz detinjstva kojih se mnogi obožavaoci sećaju.

Selin Dion Foto: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najmlađi sinovi pevačice doputovali su sa majkom u francusku prestonicu, gde Selin privodi kraju pripreme za predstojeće nastupe.

Nelson i Edi rođeni su na Floridi 23. oktobra 2010. godine, nakon što su Selin i njen pokojni suprug Rene Anželil prošli kroz šest postupaka vantelesne oplodnje i jednog pobačaja.

Njihova imena imaju posebno značenje. Edi je dobio ime po producentu Ediju Marneu, koji je imao važnu ulogu na početku Selinine karijere, dok je Nelson ime dobio po Nelsonu Mandeli.

Blizanci su najmlađi od trojice sinova Selin i Renea. Njihov stariji brat Rene-Šarl ima 25 godina i bavi se muzikom poput svojih roditelja. Nelson i Edi imali su samo pet godina kada je njihov otac preminuo od raka grla 2016. godine.

Od oslanjanja na majku do toga da sad oni pomažu njoj

Godinama kasnije, Nelson i Edi morali su da nauče kako da pomažu svojoj majci. Nakon što je Selin 2022. godine dijagnostikovan sindrom ukočene osobe, tinejdžeri su vežbali sa njom i njenim fizioterapeutom kako bi znali šta da rade ukoliko dođe do zdravstvenih problema.

Pevačica je ranije objasnila da u njihovom domu postoje tasteri za hitne slučajeve i da njeni sinovi znaju kako da je bezbedno okrenu na bok. Istakla je da je bilo važno da razumeju njeno stanje jer su dovoljno odrasli da shvate da će joj ponekad biti potrebna njihova pomoć.

Njeni sinovi postali su neprocenjiv oslonac tokom godina u kojima ju je zdravstveno stanje primoralo da se povuče sa scene. Selin je više puta naglasila da joj je majčinstvo oduvek bilo važnije od karijere, ističući da sebe pre svega vidi kao majku, a tek onda kao pevačicu, i da je to njena najveća životna nagrada.

Selin započinje novo poglavlje u Parizu

Selin i njeni sinovi sada borave u Parizu zbog sasvim drugačijeg razloga. Svetska zvezda priprema povratak na scenu serijom koncerata u dvorani Paris La Défense Arena, nakon što je velika potražnja navodno dovela do dodavanja novih termina.

Njen upečatljiv nastup na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine pokazao je da njen glas i dalje ima istu snagu i emociju. Predstojeća koncertna rezidencija, međutim, predstavljaće veći fizički izazov jer će izvoditi kompletne koncerte u više uzastopnih termina.

Kako bi povratila snagu i izdržljivost, Selin navodno tri puta nedeljno radi 90-minutne Pilates treninge, uz dva časa baleta sedmično.

Najavljujući povratak, pevačica je rekla da se oseća spremno, snažno i uzbuđeno, iako je priznala da je sasvim razumljivo pomalo nervozna zbog ponovnog izlaska na scenu.

Uz Nelsona i Edija kraj sebe, Selin Dion se sprema da se ponovo susretne sa svojim obožavaocima i započne jedno od najznačajnijih poglavlja svoje izuzetne karijere.

VIDEO: Selion Dion: