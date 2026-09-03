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Pre nekoliko dana Selin Dion stigla je u Pariz, koji se uveliko sprema za spektakl – tačnije za njih 16, pošto je toliko koncerta zakazano u prvoj, jesenjoj turi. Obožavaoci je opsedaju od trenutka kada je sletela... Mnogi provode i po 24 sata dnevno ispred hotela čekajući da se pojavi, a slavna pevačica, dirnuta pažnjom, daje sve od sebe da ih ne razočara.

Prošlo je više od dve godine, a svet i dalje priča o veličanstvenom nastupu na Ajfelovoj kuli u završnici ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu. Jer, bio je to trijumfalan, iako kratak, povratak Selin Dion, jedne od najvećih muzičkih zvezda svih vremena, koju su zdravstveni problemi odvojili od onog što voli više od svega – muzike i scene.

Selin Dion Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Ipak, pop diva ne posustaje i ne odustaje. Optimizam i vedar duh je ne napuštaju, a ni dobar glas. Najveća želja – da se vrati živim nastupima, napokon se ostvarila. Niko nije bio srećniji od kanadske zvezde i njenih fanova kada je proletos objavljena velika vest: da je za istorijski comeback odabran baš Grad svetlosti, i da će održati ne jedan, već 16 koncerata u Areni u Defansu, izgrađenoj pred Olimpijske igre, sa kapacitetom od skoro 40.000 ljudi.

Interesovanje je bilo toliko, da je oboren i rekord. Samo u prvih sat vremena, na onlajn platformu za prodaju karata prijavilo se preko devet miliona ljudi sa svih meridijana. Koncerti su rasprodati za tren oka, pa je dodato još deset nastupa, ali u maju naredne godine. Ni za njih više nema karata.

Selin Dion Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Pripreme su počele još letos. Prvi nastup zakazan je za 12. septembar. Svaki će trajati po dva sata, a performansi će, najavljuju francuski mediji, biti više od spektakla. No, kako je zdravstveno stanje čuvene pevačice prilično delikatno, a organizatori su taj segment uzeli u obzir jer je i najvažniji, o svakom detalju strogo se vodi računa.

Iako se nadala da će u Pariz stići inkognito, to je, u njenom slučaju, nemoguće. Armija ljudi dočekala ju je već na ulazu u luksuzni hotel u kojem tradicionalno odseda, ali nije, poput većine koleginica, pobegla od njih. Naprotiv. Susreta sa medijima, intervjua i emisija verovatno neće biti, no, to ne važi za one koji već decenijama uživaju uz njen glas. Bez obzira na očigledan umor, pri povratku u hotel uvek im se obrati, nekad i zapeva.

Nema sumnje da je Selin Dion presrećna što se vraća svom poslu, sceni, a pre svega što se vraća u život. Ovacije koje je svakog jutra dočekuju kada izlazi iz zgrade, i koje je prate kada se uveče vrati posle obaveza u Areni, otkrivaju koliko je svima nedostajala.

Juče je sa "horom" sastavljenim od gostiju hotela koji su izašli na terase i ljudi okupljenih na ulici zapevala svoj hit "Pour Que Tu M’Aimes Encore", najprodavaniji singl na francuskom jeziku svih vremena, a na sebi je imala kreaciju brenda Loewe iz aktuelne jesenje kolekcije.

Nema sumnje da nas čeka još uličnih perforfmansa i modnih revija, naravno i euforije, iako ova pariska priča praktično još nije ni počela. S druge strane, fanovi su malo zabrinuti, jer Selin već godinama vodi borbu sa retkim sindromom ukočenog čoveka. Za sada izgleda dobro, ali – šta ako se umori pre vremena, pitaju se? Nadamo se da će sve biti u najboljem redu.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Selin Dion