Kraljica Kamila sa torbom Lady Dior pored kralja Čarlsa, Emanuela i Brižit Makron u Britanskom muzeju

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Kralj Čarls i kraljica Kamila sastali su se sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i njegovom suprugom Brižit u Britanskom muzeju u Londonu, a jedan detalj sa susreta odmah je privukao pažnju javnosti. Kamila je uz elegantnu belu haljinu ponela čuvenu torbu „Lady Dior“, model koji je ime dobio u čast pokojne princeze Dajane.

Britanski kraljevski par i Makronovi obišli su Tapiseriju iz Bajea, remek-delo iz 11. veka koje kroz 58 prizora prikazuje Normansko osvajanje Engleske i Bitku kod Hejstingsa 1066. godine. Skoro 70 metara duga tapiserija vraćena je na britansko tlo prvi put posle više od devet vekova.

Kraljica Kamila sa torbom Lady Dior pored kralja Čarlsa, Emanuela i Brižit Makron u Britanskom muzeju Foto: Dennis/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istorijsko delo Francuska je pozajmila Velikoj Britaniji u okviru kulturne razmene dve zemlje, dok će Francuskoj zauzvrat biti ustupljeni anglosaksonski predmeti iz kolekcije Britanskog muzeja. Izložba se za javnost otvara 10. septembra.

Kamila i Brižit pojavile se u belom

Pored istorijskog značaja susreta, pažnju su privukla i gotovo usklađena modna izdanja kraljice Kamile i Brižit Makron. Obe su odabrale svetle, elegantne kombinacije jednostavnih krojeva.

Pogledajte u galeriji kadrove koji su razbesneli svet:

1/6 Vidi galeriju Kraljica Kamila sa torbom Lady Dior pored kralja Čarlsa, Emanuela i Brižit Makron u Britanskom muzeju Foto: Various/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Kamila se pojavila u haljini boje slonovače britanske modne kuće „Ana Valentajn“, čije modele godinama rado nosi. Brižit Makron ostala je verna svom prepoznatljivom stilu i izabrala belu haljinu ravnog kroja.

Ipak, haljine su ubrzo pale u drugi plan zbog torbe koju je supruga kralja Čarlsa držala u ruci.

Torba koja nosi Dajanino ime

Kamila je uz haljinu ponela „Lady Dior“, jednu od najprepoznatljivijih tašni francuske modne kuće „Kristijan Dior“. Njeno pojavljivanje sa modelom nazvanim po prvoj supruzi kralja Čarlsa nije prošlo nezapaženo.

Tašnu je 1994. osmislio italijanski dizajner Đanfranko Fere, tadašnji kreativni direktor kuće „Dior“. Model je prvobitno nosio naziv „Chouchou“, što se može prevesti kao „miljenica“.

U galeriji pogledajte princezu Dajanu s Lady Dior torbicom:

1/5 Vidi galeriju Princeza Dajana nosi torbicu Lady Dior Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Godinu dana kasnije, tadašnja prva dama Francuske Bernadet Širak poklonila je jednu takvu torbu princezi Dajani tokom njene posete Parizu. Dajana je ubrzo počela često da je nosi, pa je model postao neraskidivo povezan sa njenim stilom.

Modna kuća je 1996. tašnu preimenovala u „Lady Dior“, u čast princeze od Velsa. Naziv je predstavljao i igru reči sa njenim nadimkom Lejdi Di.

Kamila nije prvi put ponela ovaj model

Iako se svaki Kamilin modni izbor povezan sa Dajanom pomno analizira, kraljica ovu torbu nije ponela prvi put. Model „Lady Dior“ već se pojavljivao u njenoj kolekciji, zbog čega nema potvrde da je izbor za susret sa Makronovima predstavljao namernu poruku ili omaž pokojnoj princezi.

U galeriji pogledajte kraljicu Kamilu s Lady Dior torbicom:

1/6 Vidi galeriju Kraljica Kamila nosi torbicu Lady Dior Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Ipak, simbolika nije mogla da prođe nezapaženo. Reč je o tašni koju je proslavila Dajana i koja i danas nosi njeno ime, dok ju je Kamila ponela pored kralja Čarlsa na jednom od najvažnijih kulturnih događaja britansko-francuskih odnosa. Ono što je posebno privuklo pažnju je činjenica da je pre 2 dana obeležena godišnjica smrti princeze Dajane, mnogi su ovo protumačili kao nepoštovanje.

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