Slušaj vest

Anica Lazić i Lazar Ristovski objavili su da su se venčali! Nakon nekoliko godina ljubavne idile, par je vezu krunisao brakom. Potpuno neočekivano i u strogoj tajnosti par je izgovorio sudbonosno da.

Supružnici su na društvenim mrežama objavili zajedničke fotografije uz koje su otkrili da su sklopili brak.

"Upravo venčani", napisali su.

Ubrzo nakon ovih fotografija mlada glumica je na društvenim mrežama promenila i prezime te se sada potpisuje kao Anica Lazić Ristovski.

Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Od prvog susreta se nisu razdvojili

Anica je ranije otkrila da je već pri prvom susretu sa Lazarom osetila snažnu povezanost. Njihova ljubavna priča nije počela dugim udvaranjem i kalkulacijama, već razgovorom koji je trajao satima.

Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati – rekla je glumica za magazin „Hello“.

Lazar se razveo nakon 42 godine

Popularni glumački par Lazar i Danica Ristovski nakon 42 godine braka odlučili su da živote nastave odvojeno.Ova vest je u zimu 2022. godine šokirala javnost.

Foto: Damir Dervišagić

Neko vreme su sve držali u tajnosti, onda su rekli najbližim prijateljima, a uskoro će informaciju obelodaniti u medijima, saznaje Kurir. Njihov razlaz, kako tvrdi izvor blizak porodici Ristovski, dogodio se krajem prošle godine. Par se razišao dostojanstveno i ostali su u dobrim odnosima. Danica i Lazar su se upoznali na prvoj godini glume, sa osmehom se podsetila lepa glumica i otkrila da se zaljubila u njegov šarm i lepotu. Venčali su se 1980. godine.

Par ima sinove Petra i Jovanaa, koji su takođe u svetu filma - kao uspešni reditelj i filmski producent. Zajedno su radili na seriji "Drim-tim", a Danica je posle toga otišla u penziju i radila "Igru sudbine".