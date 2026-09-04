"Samo smo se pogledali i zagrlili, Bog nam je bio posrednik" Ovako su se upoznali Ristovski i 39 godina mlađa Anica: "Razmišljali smo da li da objavimo vezu"
- Lazar Ristovski i Anica Lazić zvanično su se venčali, a vest je iznenadila javnost zbog velike razlike u godinama i pažnje koju njihova veza prati.
- Anica je otkrila da su se upoznali u Beogradu, bez posrednika, i da su se odmah zagrlili i razgovarali satima.
Proslavljeni glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa partnerka Anica Lazić zvanično su objavili da su se venčali.
Njihova romansa od samog početka privlači nezapamćenu pažnju javnosti, pa je informacija o venčanju šokirala celu javnu scenu.
Lazar Ristovski je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski pronašao potpunu emotivnu sreću kraj mlađe Anice Lazić. O njihovoj ljubavi se spekuliše godinama, a glumac je sve vreme mudro ćutao i odbijao da detaljiše o svojoj izabranici. Ipak, tajnu njihovog prvog susreta otkrila je upravo lepa glumica.
"Pogledali se nekoliko sekundi, pa se zagrlili"
Anica je za medije do detalja opisala trenutak kada su se sevnule prve varnice i kako je izgledao njihovo upoznavanje.
- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima - ispričala je Anica i dodala:
- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.
Doživela internet nasilje
Anica je otkrila da je Lazar preuzeo najteži teret javnog pritiska na sebe, ali da se ipak suočila sa surovom stranom popularnosti kada je vest o njihovoj vezi odjeknula kao bomba.
- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci - rekla je Anica.
Zanimljivo je da je glumica ranije javno isticala da joj papir i brak ne predstavljaju ništa u životu i da kvalitet odnosa ne meri burmom, već poštovanjem i ljubavlju.
- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kada sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je glumica.
Inače, kuma na venčanju bila jeSofija Milošević.
(Kurir.rs/Informer)
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