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Proslavljeni glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa partnerka Anica Lazić zvanično su objavili da su se venčali.

Njihova romansa od samog početka privlači nezapamćenu pažnju javnosti, pa je informacija o venčanju šokirala celu javnu scenu.

Lazar Ristovski je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski pronašao potpunu emotivnu sreću kraj mlađe Anice Lazić. O njihovoj ljubavi se spekuliše godinama, a glumac je sve vreme mudro ćutao i odbijao da detaljiše o svojoj izabranici. Ipak, tajnu njihovog prvog susreta otkrila je upravo lepa glumica.

Anica Lazić grli Lazara Ristovskog Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

"Pogledali se nekoliko sekundi, pa se zagrlili"

Anica je za medije do detalja opisala trenutak kada su se sevnule prve varnice i kako je izgledao njihovo upoznavanje.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima - ispričala je Anica i dodala:

- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

Anica i Lazar Ristovski Foto: Instagram/anicalazicofficial

Doživela internet nasilje

Anica je otkrila da je Lazar preuzeo najteži teret javnog pritiska na sebe, ali da se ipak suočila sa surovom stranom popularnosti kada je vest o njihovoj vezi odjeknula kao bomba.

- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci - rekla je Anica.

Zanimljivo je da je glumica ranije javno isticala da joj papir i brak ne predstavljaju ništa u životu i da kvalitet odnosa ne meri burmom, već poštovanjem i ljubavlju.

Anica Lazić, Lazar Ristovski Foto: Printscreen Instagram/anicalazicofficial

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kada sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je glumica.

Inače, kuma na venčanju bila jeSofija Milošević.

1/4 Vidi galeriju Venčanje Anice i Lazara Ristovskog Foto: PrintScreen/Instagram/Sofijamilo, Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

(Kurir.rs/Informer)

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