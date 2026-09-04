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Ljubavna priča poznatog glumca Lazara Ristovskog i njegove 39 godina mlađe partnerke, Anice Lazić, već duže vreme intrigira javnost i uspešno prkosi svim predrasudama. Iako je njihova ljubav na neki način tabu tema zbog velike razlike u godinama, ovaj skladan par se ne obazire na povremene zlurade komentare i ponosno uživa u svojoj sreći, a sada su svoju ljubav krunisali brakom.

Oni su podelili lepe vesti oglasivši se na društvenim mrežama, a Aničina iskrena objava nedavno na Instagramu koja se bavi dubokim muško-ženskim odnosima privukla je veliku pažnju. Lazarova izabranica podelila je reči koje navode na razmišljanje o tome šta muškarac zapravo ulaže u ženu i šta od nje dobija zauzvrat.

Anica Lazić i Lazar Ristovski Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

U objavi koju je Anica podelila sa svojim pratiocima stoji jasna poruka o tome da je žena stvorena da primi stvari, ali i da sve što primi umnoži i vrati. „Bog je stvorio ženu da primi stvari i sve što primi žena umnoži i vrati. Ako joj daš seme, ona ti da dete. Ako joj daš namirnice, ona ti napravi ručak. Ako joj daš ljubav, ona ti vrati mnogo više ljubavi“, navodi se u ovoj viralnoj objavi. Ipak, poruka nosi i važno upozorenje za sve partnere: „Ako joj daš frustraciju, to će ti vratiti. Ako ti se ne sviđa šta dobiješ, zapitaj se šta joj daješ“.

Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Sudbinski susret u Beogradu: „Posrednik je bio samo Bog“

Ova filozofija o davanju i primanju emocija savršeno oslikava i njihovu ličnu ljubavnu priču, koja je od samog početka bila obeležena snažnim emocijama i ljubavlju na prvi pogled. Anica je ranije otvoreno govorila o tome kako su se ona i Lazar upoznali potpuno slučajno u Beogradu, ističući da među njima nije bilo nikakvih posrednika osim više sile.

„Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili“, opisala je Anica taj sudbonosan trenutak nakon kojeg su seli i pričali satima. Za nju, njihova veza je započela upravo u tom prvom trenutku kada su im se pogledi sreli: „Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali“.

Anica i Lazar Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Ljubav koju su krili od očiju javnosti

Podsetimo, par je svoju romansu uspešno krio oko godinu dana, a vezu su započeli nakon Lazarevog razvoda od supruge Danice Ristovski, sa kojom glumac ima dva sina. Kada su doneli odluku da svoju ljubav obelodane javnosti, pažljivo su razgovarali o tom koraku i odlučili da to saopšte sami. „Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način“. Ipak, iako je glumac od svoje izabranice stariji četiri decenije, njihova priča jasno dokazuje da prava povezanost ne broji godine.

(Kurir.rs/Blic)

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