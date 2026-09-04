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Princ Vilijam i Kejt Midlton navodno planiraju da nastave da ignorišu princa Harija i Megan Markl nakon što su se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Nije važno da li su Hari i Megan u Oksfordširu, Kaliforniji ili Timbuktuu. Vilijam i Ketrin nastaviće sa svojim životima posvećenim javnoj službi. Nameravaju da predvode ličnim primerom", nedavno je prijatelj Vilijama i Kejt rekao za Daily Mail.

U galeriji pogledajte fotografije princa Vilijama i Kejt Midlton:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili godišnjicu braka Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia, Oli Scarff, PA Images / Alamy / Profimedia

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su se prošle nedelje sa svojom decom, princem Arčijem (7) i princezom Lilibet (5), vratili u Englesku na "duži period", šest godina nakon što su odustali od kraljevskih dužnosti. Porodica je navodno privatnim letom doputovala iz Kalifornije i 26. avgusta oko podneva sletela na aerodrom u Birmingemu.

Prema pisanju Page Sixa, Hari i Megan preselili su se nazad u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi bili bliže kralju Čarlsu III, koji se bori s rakom, ali i kako bi njihova deca izgradila odnos s ostatkom porodice.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/8 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

Kralj Čarls (77) navodno je za odluku svog mlađeg sina i snaje saznao nekoliko dana pre nego što je vest o njihovom povratku dospela u javnost.

Saseksi bi trebali da nastave sa svojim poslovnim aktivnostima i žive u rezidenciji koja neće biti povezana s kraljevskom porodicom. Navodno traže kuću u području Kotsvoldsa, koje se nalazi otprilike na dva sata vožnje od doma Vilijama i Kejt u Vindsoru. Takođe su već upisali svoju decu u privatnu školu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Princ i princeza od Velsa zasad se nisu javno oglasili o iznenadnom povratku Harija i Megan u Ujedinjeno Kraljevstvo, a ranije se nagađalo da bi taj potez mogao da stvori dodatne probleme budućem kralju.

"To je ogroman udarac za Vilijama i stvara ozbiljne rizike za monarhiju", ranije je za Page Six rekao kraljevski reporter Tom Sajks.

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Dodao je i kako će, s obzirom na dugogodišnji sukob između Vilijama i Harija, ovaj potez starijem bratu doneti čitav niz novih izazova.

Druga kraljevska insajderka, Kinsi Šofild, izjavila je da Vilijamov krug smatra kako su "novac i nasledstvo deo kalkulacije" koja stoji iza odluke Harija i Megan da se vrate u Ujedinjeno Kraljevstvo.

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Prema njenim rečima, Vilijam će kao kralj biti "mnogo manje susretljiv" prema Hariju nego što je to Čarls, zbog čega se povratak mlađeg brata tumači kao pokušaj da se ponovo približi kraljevskoj porodici pre nego što Vilijam sedne na presto.

Odnosi između Saseksa i Velsa narušeni su otkako su Hari i Megan pre šest godina napustili kraljevsku porodicu. Dodatne napetosti izazvali su Harijevi istupi u intervjuima s Oprom Vinfri, dokumentarnim serijalima za Netflix i memoari "Rezerva" iz 2023. godine. Megan je takođe tokom razgovora s Oprom 2021. godine optužila pojedine članove kraljevske porodice za rasizam.

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Hari i Megan se tokom letnje posete Ujedinjenom Kraljevstvu navodno nisu susreli s Vilijamom i Kejt, iako su se ponovo videli s kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom u Highgrove House-u.

Video: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana