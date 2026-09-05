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Ljubav Lazara Ristovskog i 39 godina mlađe Anice Lazić ušla je u novo poglavlje. Nakon što su pred matičarem izgovorili sudbonosno „da", glumački par jer rešio da prve bračne dane iskoristi za kratko, ali romantično putovanje u Italiju.

Iako bi mnogi na njihovom mestu odabrali višenedeljni medeni mesec na egzotičnoj destinaciji, poznati glumac zbog poslovnih obaveza nije u mogućnosti dugo da bude van Beograda, pa su odlučili da nekoliko dana provedu u zemlji koja važi za sinonim romantike. Naime, Lazara očekuje snimanje nove serije, te je to razlog što će na medenom mesecu provesti samo nekoliko dana.

Vole da putuju

Zato je njihov izbor pao na destinaciju koja pruža savršen spoj istorije, umetnosti, vrhunske gastronomije i opuštene atmosfere, što je, sudeći po svemu, bilo dovoljno da mladenci upravo tu lokaciju izaberu za predah od svakodnevice i uživanje u prvim zajedničkim danima nakon venčanja.

Jači zajedno

1/7 Vidi galeriju Žive život iz bajke Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022



Supružnici već dugo privlače pažnju javnosti, a njihova veza je jedna od najkomentarisanijih na domaćoj javnoj, a naročito glumačkoj sceni. Uprkos brojnim kometarima njih dvoje su ostali dosledni sebi i nisu dozvolili da im spoljašnji komentari pokvare sreću.

Inače, glumac je poznat po disciplini i posvećenosti poslu, zbog čega retko dopušta da privatni život utiče na profesionalne obaveze. Zato će duži odmor morati da sačeka neki naredni slobodan termin.

Par, kako kažu oni koji ih poznaju, najviše uživa u jednostavnim trenucima šetnjama, zajedničkim večerama i razgovorima daleko od reflektora.

Uvek zajedno

Dok glumca već čekaju novi izazovi pred kamerama, jedno je sigurno Italija je savršen uvod u njihov bračni život.

Podsetimo, na venčanju Lazara Ristovskog i Anice Lazić, takođe glumice, kumovali su njegov prijatelj i manekenka Sofija Milošević.