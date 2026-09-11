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Karolin Redgrejv je pet godina radila kao kraljevska dadilja i provodila svaki dan sa decom Kejt Midlton i princa Vilijama. U intervjuu za “The Sun”, Redgrejvova je objasnila koliko je noć bila važna u kraljevskom domaćinstvu: "Upoznate ih u tim mirnim večernjim satima… Tada su najopušteniji. " Nastavila je: "I tada takođe vidite koliko su zaista pristojni i razigrani.”

Kejt Midlton, princ Vilijam, princeza Šarlot, princ Džordž, princ Luj Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Topla kupka, tiha igra, mleko pa u krevet

Karolin je takođe govorila o važnim rutinama koje su pomogle princezi Šarlot, princu Džordžu i princu Luju Arturu Čarlsu.

”Uvek smo se držali poznate strukture - topla kupka, tiha igra, priča, a zatim krevet. Rutina je bila ista, bez obzira na to šta se dešavalo tokom dana.”

Princ Džordž i princeza Šarlot na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Što se tiče nege dece, dadilja je ih je opisala kao "stvarno jednostavne, vrlo prirodne". Objasnila je: "Bez hemikalija. Samo topla voda, meka krpa i preparati na biljnoj bazi. "

Dadilja se takođe prisetila koliko su se deca Kejt i Vilijama razlikovala jedno od drugog kao mala. Svake večeri, Džordž je navodno uživao u igri sa kockicama, dok je njegova sestra Šarlot obično čitala knjigu, a Luj je voleo da se igra sa plišanim igračkama.

Princ Luj Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Nisu provodili vreme na ekranima u večernjim satima", rekla je i naglasila da bi se kraljevskoj deci dalo toplo mleko pre spavanja, sa ponekom zdravom grickalicom, uključujući banane i pirinčane kolače.

(Kurir.rs/Žena)

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