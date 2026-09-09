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Kako je za magazin People otkrio izvor blizak kraljevskoj porodici, Hari (41) i kralj Čarls (77) razgovarali su tokom prve nedelje prinčevog povratka u Veliku Britaniju.

Ipak, otac i sin se još nisu sastali uživo otkako su se Hari, Megan Markl i njihovo dvoje dece 26. avgusta vratili u Britaniju.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hari i Megan planiraju duži boravak u Britaniji

People je još 19. avgusta objavio da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa planiraju da se sa porodicom vrate u Veliku Britaniju na duži period.

Njihova deca, princ Arči (7) i princeza Lilibet (5), trebalo bi da u septembru krenu u školu u Britaniji.

Detalji o njihovom privatnom domu, koji nije kraljevska rezidencija, kao i o školi koju će deca pohađati, zasad se čuvaju u strogoj tajnosti.

Prvi susret posle nekoliko godina

Hari i kralj Čarls ponovo su se sreli u julu, kada je vojvoda od Saseksa posetio Veliku Britaniju, pre nego što je javnost saznala da se njegova porodica vraća u zemlju.

Otac i sin tada su se sastali u kraljevoj privatnoj seoskoj rezidenciji Hajgrouv. Susretu su prisustvovali i Megan, Arči, Lilibet i kraljica Kamila. To je ujedno bio prvi put od 2022. godine da je kralj Čarls video Megan i svoje unuke Arčija i Lilibet.

1/7 Vidi galeriju Princ Vilijam i princ Hari Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia, ADAM BUTLER / AFP / Profimedia, Paul Grover / AFP / Profimedia

Hari se pojavio u studiju, a projekat drži u tajnosti

Dok je kralj Čarls krajem avgusta boravio sa članovima kraljevske porodice u zamku Balmoral u Škotskoj, a potom početkom septembra imao niz zvaničnih obaveza u Londonu, Hari je prvi put viđen nakon povratka u domovinu. Tor Bridž Studios objavio je fotografije njegovog dolaska u njihov studio za snimanje video sadržaja i podkasta.

Hari je 4. septembra tamo proveo ceo dan radeći na projektu čiji detalji za sada nisu poznati.

„Bio je veoma, veoma prijatan prema svima“, rekao je izvor iz studija za People.

Dodao je da je Hari sa zadovoljstvom potpisao njihov zid sa potpisima poznatih ličnosti i da je atmosfera bila veoma opuštena.

Kralj Čarls poslao važno pismo o statusu Harija i Megan

Samo nekoliko dana kasnije, 7. septembra, kralj Čarls naložio je da se visokim zvaničnicima britanske vlade, vojske i lokalne administracije pošalje pismo kojim se ponavlja da se status Harija i Megan nije promenio nakon njihovog povratka u Britaniju.

U pismu se podseća da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa u januaru 2020. godine prestali da obavljaju reprezentativne dužnosti u ime monarha i da više nisu aktivni članovi kraljevske porodice.

„Iz toga sledi da nema promene u trenutnom statusu vojvode i vojvotkinje od Saseksa.“

U dokumentu je navedeno i da njihove titule Njegovo i Njeno kraljevsko visočanstvo ostaju suspendovane i da se ne koriste.

Njihov humanitarni rad opisan je kao privatna stvar, dok je njihov položaj u suštini upoređen sa položajem privatnih građana koji imaju poslovne i humanitarne interese.

Iako su ljudi iz Bakingemske palate naglasili da pismo ne predstavlja novu odluku, već samo ponavljanje uslova dogovorenih kada su Hari i Megan 2020. godine odstupili od kraljevskih dužnosti, par je navodno bio iznenađen njegovim objavljivanjem.

Prema izvorima bliskim paru, njihov tim primio je smernice u 13.59 po britanskom vremenu.

Samo 20 minuta kasnije poslali su pitanja, između ostalog želeći da saznaju da li je dokument već prosleđen drugim institucijama i tražeći pojašnjenja u vezi sa pojedinim delovima. U 15.09 njihov tim je uspeo da stupi u kontakt sa Harijem, koji je tada bio na sastanku, kako bi ga obavestili o sadržaju i pitanjima koja su poslali.

Međutim, samo dva minuta kasnije, u 15.11, dobili su informaciju da je pismo već prosleđeno medijima.