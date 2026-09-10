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Ilon Mask žestoko je napao reditelja Aleksa Gibnija zbog četvoročasovnog dokumentarca o njegovom životu, nazvavši ga u nizu objava na društvenoj mreži X "ogorčenim starcem" koji "nema nimalo integriteta".

Gibni, autor poznatih dokumentaraca o propasti Enrona, Vikiliksu i Vladimiru Putinu, premijerno je predstavio film na Filmskom festivalu u Veneciji, gde je izjavio da najbogatijeg čoveka na svetu smatra "izuzetno opasnim".

Ilon Mask Foto: X/factpostnews

Mask mu je odgovorio da je dokumentarac "neuspešan pokušaj blaćenja" i da je "dosadan do bola". Mask je najveći deo kritika izneo upravo na platformi X, koju je kupio 2022. godine.

Kada mu je jedan pratilac napisao da nikada ranije nije čuo za Gibnija, Mask je kratko odgovorio: "To je psyop."

Time je upotrebio skraćenicu za "psihološku operaciju", izraz koji se koristi za opisivanje pokušaja uticanja na javno mnjenje.

"Pseći izmet zaslužuje više poštovanja"

Kako je rasprava odmicala, njegove poruke postajale su sve oštrije.

"Gibni nema nimalo integriteta. Nula."

Dodao je da su njegovi filmovi "dosadni do bola" i da je četvoročasovni dokumentarac "propao pokušaj blaćenja".

Zatim je nastavio:

"Gibni je jednostavno okupio ljude koji imaju nešto protiv mene ili me uopšte ne poznaju, ali me svejedno ne vole."

Najžešća uvreda usledila je na kraju:

"Pseći izmet zaslužuje više poštovanja od Gibnija."

Demantovao tvrdnje bivše partnerke

Mask je posebno negirao jednu od tvrdnji iz dokumentarca koju iznosi njegova bivša partnerka Ešli Sent Kler, nekadašnja MAGA influenserka.

Ona u filmu tvrdi da joj je Maskov tim ponudio 40 miliona dolara kako bi potpisala ugovor o poverljivosti o njihovoj vezi. Mask je to odlučno odbacio.

"Nikada joj to nije ponuđeno, a i ranije je iznosila lažne tvrdnje."

Gibni: Ljudi se plaše da govore o njemu

Govoreći na konferenciji za novinare u Veneciji, Aleks Gibni rekao je da je tokom rada na filmu primetio da mnogi ljudi osećaju strah kada treba da govore o Masku.

Dodao je i da smatra kako bi njegovo odrastanje u Južnoafričkoj Republici moglo delimično da objasni njegovo današnje ponašanje.

"Imao je veoma teško i traumatično detinjstvo."

Reditelj je zatim izneo i psihološku procenu:

"Ako bih na to gledao iz psihoanalitičke perspektive, rekao bih da tu traumu sada, u određenoj meri, prenosi na sve nas."

(Kurir.rs/Index.hr)