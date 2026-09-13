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Muzička ikona Selin Dion doživela je trijumfalan i duboko emotivan povratak na veliku koncertnu scenu, rasplakavši se pred 30 hiljada obožavatelja tokom svog prvog celovečernjeg nastupa nakon čak šest godina.

Kanadska superzvezda Selin Dion otvorila je dugoočekivanu seriju pariskih koncerata u dvorani Paris La Défense Arena u Nanteru. Reč je o njenom prvom punom koncertu još od marta 2020. godine, kada je pandemija naglo prekinula njenu turneju Courage World Tour, nakon čega su je teški zdravstveni problemi primorali na dugotrajno povlačenje iz javnosti.

Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Zablistala je u elegantnoj crnoj haljini bez bretela s raskošnom srebrnom ogrlicom, a emocije su je potpuno preplavile već tokom izvedbe hita "On ne change pas". Pevačica je morala na trenutak da zastane dok je dvoranom odjekivao zaglušujući aplauz.

"Obećala sam da neću plakati, ali previše sam srećna"

Brišući suze s lica, Selin se obratila razdraganoj publici. "Ovo su suze radosnice, naravno. Toliko sam srećna što vas vidim. Obećala sam samoj sebi da neću plakati. Eto, ne držim se svojih obećanja, ali presrećna sam što smo ponovo zajedno. Jako ste mi nedostajali. Sada ću pevati za vas, bez suza", poručila je s osmehom, izazvavši ovacije.

Tokom nastupa, višestruka dobitnica Gremija izrazila je ogromnu zahvalnost publici širom sveta koja joj je pružala podršku nakon što je 2022. otkrila da boluje od sindroma ukočene osobe (stiff person syndrome). Reč je o retkom neurološkom poremećaju koji uzrokuje tešku ukočenost mišića i bolne grčeve, što joj je godinama ozbiljno ugrožavalo kretanje i sposobnost pevanja.

"Sve što jesam dugujem vašoj ljubavi"

Podsetila je okupljene na reč koju je dala u najtežim danima borbe s bolešću. "Obećala sam da ću se vratiti, da ću ponovo stati na scenu. I evo me, pevam za vas, pevam za sebe i pevam uživo. Hvala vam na podršci, na strpljenju, i ako smem da kažem: sve što danas jesam, jesam zato što ste me voleli", emotivno je zaključila, parafrazirajući stihove svoje legendarne balade "Because You Loved Me".

U galeriji pogledajte kako su Parižani dočekali Selin Dion:

1/5 Vidi galeriju Selin Dion u Parizu Foto: Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je u leto 2024. oduševila svet izvedbom pesme "Hymne à l'amour" Edit Pjaf s Ajfelovog tornja na otvaranju Olimpijskih igara, ovaj nastup označio je njen prvi pravi, višečasovni produkcijski koncert s punim repertoarom.

Subotnji nastup ujedno je bio tek početak pariske rezidencije s nizom zakazanih datuma do kraja loktobra, što je najbolji dokaz njenog neverovatnog oporavka, nepokolebljive snage i želje da svoj glas ponovo podeli sa svetom.

Video: Selin Dion o svojoj bolesti