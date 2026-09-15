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Princ Hari i Megan Markl vratili su se u Veliku Britaniju ali njihov povratak nije približio zavađenu braću. Prema izvorima bliskim kraljevskoj porodici, princ Vilijam i dalje ne želi nikakav odnos sa vojvodom od Saseksa, ni privatno ni u okviru kraljevskih dužnosti.

Istoričarka kraljevske porodice Amanda Forman za magazin People kaže da se sukob među braćom promenio, ali nije nestao.

"Situacija je prešla iz vrućeg rata u veoma, veoma hladan rat. Ali i u hladnom ratu svi se na kraju pojave na Olimpijskim igrama."

princ Vilijam i princ Hari Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Hari želi pomirenje, ali rane su i dalje duboke

Princ Hari (42) više puta je pokazao da želi da obnovi odnos sa starijim bratom, ali ljudi bliski princu Vilijamu i Kejt Midlton tvrde da su rane nastale tokom prethodnih godina i dalje veoma duboke.

"Sve je to bilo veoma teško za njih i ne bih zamerio Vilijamu što je oprezan", rekao je jedan izvor blizak palati.

Kraljevski pisac Sajmon Vigar smatra da princ i princeza od Velsa na celu situaciju gledaju kroz staro britansko pravilo – "ostanite mirni i nastavite dalje".

"Za njih je to sporedna priča i davna prošlost", dodao je.

Kralj Čarls je napravio prvi korak

Za razliku od odnosa sa Vilijamom, Hari je poslednjih meseci napravio određene pomake u odnosu sa ocem, kraljem Čarlsom.

Britanski monarh (77) ponovo se sastao sa Harijem, Megan i njihovom decom, princem Arčijem (7) i princezom Lilibet (5), tokom njihove posete Velikoj Britaniji u julu, neposredno pre preseljenja.

Izvori navode da su kralj Čarls i Hari razgovarali telefonom najmanje jednom nakon što su se Saseksovi 26. avgusta vratili u Britaniju, iako se od tada nisu lično videli.

"Vilijam neće imati nikakav odnos sa njima"

Međutim, to nije promenilo stav princa Vilijama.

Rasel Majers, autor knjige Vilijam i Ketrin, kaže da princ od Velsa smatra da njegov otac ima pravo da sam odlučuje kakav će odnos imati sa Harijem i njegovom porodicom.

"Ali kada je reč o budućnosti, Vilijam sa njima neće imati nikakav odnos – ni službeni ni privatni."

Povratak Megan i Harija zakomplikovao je život Velsovima

Ova jesen već je donosila velike promene za porodicu princa i princeze od Velsa.

Kejt Midlton, koja je u remisiji nakon lečenja raka, sve se više vraća javnim obavezama, dok se porodica privikava na to da princ Džordž (13) više svakog jutra ne doručkuje kod kuće otkako je ovog meseca krenuo u internat na koledžu Iton.

Neočekivani povratak Harija i Megan u Britaniju stvorio je dodatni pritisak.

1/5 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Foto: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Vilijam i Ketrin mogu da kažu da im je fokus na porodici, ali će se od njih stalno očekivati odgovor na pitanje kako će ubuduće komunicirati sa Harijem, Megan i njihovom decom", rekao je Majers.

Porodična kriza ponovo je pred njihovim očima

Jedan izvor iz palate kaže da je udaljenost između Kalifornije i Britanije ranije činila sukob manje vidljivim.

"Sve se uvećalo. Dok su bili u Kaliforniji, gledali ste kroz staklo i taj problem nije delovao tako blizu. Sada je ponovo pravo ispred njih."