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Bruk Šilds imala je samo 11 godina kada je snimala film „Pretty Baby“, ostvarenje koje joj je donelo svetsku slavu, ali je decenijama kasnije postalo i simbol pitanja koliko je filmska industrija sedamdesetih štitila decu pred kamerama.

U filmu Luja Mala iz 1978. godine igrala je devojčicu koja odrasta u bordelu u Nju Orleansu. Pojavljuje se naga, a jedna od scena podrazumevala je i poljubac sa tada 27-godišnjim Kitom Karadinom.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Pretty Baby":

1/6 Vidi galeriju Bruk Šilds u filmu Pretty Baby Foto: Paramount / Everett / Profimedia, IFTN / United Archives / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Šilds je kasnije ispričala da joj je Karadin pokušao da olakša neprijatnu situaciju objašnjavajući joj da filmski poljubac „ne važi“. Njene ćerke, Rouan i Grir, mnogo godina kasnije gledale su te scene sasvim drugačijim očima. Grir je otvoreno rekla da joj je prizor majke koja kao jedanaestogodišnjakinja ljubi odraslog muškarca bio „čudan“.

Sama Bruk danas priznaje da se veliki deo onoga što joj se tada događalo pred kamerama u savremenoj filmskoj industriji verovatno ne bi mogao ponoviti na isti način.

Majka je od početka vodila njenu karijeru

Bruk je praktično odrasla pred kamerama. Modelingom je počela još kao beba, dok je njenom karijerom upravljala majka Teri Šilds, koja jeistovremeno imala dugogodišnji problem sa alkoholom.

Bruk Šilds Foto: Dino De Laurentiis Company / AFP / Profimedia

Njihov odnos bio je veoma složen. Bruk je govorila da je od detinjstva često imala osećaj da upravo ona mora da brine o majci, iako je istovremeno Teri donosila odluke koje danas izazivaju ozbiljna pitanja.

Kada je Bruk imala samo deset godina, majka je odobrila fotografu Geriju Grosu da napravi seriju njenih nagih fotografija za publikaciju „Sugar 'n' Spice“, povezanu sa „Plejbojem“. Nekoliko godina kasnije, kada je Bruk već postala svetski poznata, njena majka pokušala je sudskim putem da spreči dalje korišćenje tih fotografija, ali je dugotrajni pravni spor završen nepovoljno po njih.

Šilds je kasnije priznala da se više puta pitala zbog čega je njena majka smatrala da je takvo fotografisanje prihvatljivo.

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Bruk Šilds u mladosti Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Istovremeno, nikada nije želela da čitavu priču o svom detinjstvu svede na optuživanje Teri. Majka joj je, kako je govorila, bila sve, ali je tek kao odrasla počela da razume koliko je bila nesigurna i koliko je alkoholizam uticao na njen život. Teri Šilds preminula je 2012. godine.

Sa 14 godina postala jedno od najpoznatijih lica sveta

„Pretty Baby“ bio je tek početak.

Sa 14 godina Bruk je igrala u filmu „The Blue Lagoon“, koji je ponovo izazvao kontroverze zbog seksualizovanog prikaza maloletne glumice. Za eksplicitnije scene korišćena je dublerka, ali je film ipak otvorio pitanje načina na koji je tinejdžerka predstavljana publici.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "The Blue Lagoon":

1/10 Vidi galeriju Bruk Šilds u filmu The Blue Lagoon Foto: COLUMBIA PICTURES / AFP / Profimedia

Usledio je „Endless Love“, a u isto vreme njena manekenska karijera eksplodirala je.

Sa 14 godina postala je najmlađa manekenka koja se do tada pojavila na naslovnici američkog „Voga“, a sa 15 je snimila čuvenu kampanju za farmerke Kalvin Klajn. Rečenica iz reklame „Znate li šta se nalazi između mene i mojih Kalvina? Ništa“ izazvala je ogroman skandal, a pojedine američke televizije odbile su da emituju spot.

Bruk je u tinejdžerskim godinama već bila međunarodna zvezda, redovno se pojavljivala i u čuvenom njujorškom Studiju 54, ali je iza slike devojke koju su mediji uporno predstavljali kao seks-simbol postojala potpuno drugačija privatna priča.

Kasnije je otkrila da prvi seksualni odnos nije imala sve do 22. godine. Kada je ta informacija postala javna, mediji su je ponovo pretvorili u spektakl, nazivajući je „najpoznatijom devicom u Americi“.

Bruk Šilds Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Posle Prinstona doživela je seksualni napad

Šilds je napravila neuobičajen potez za jednu od najvećih zvezda tog vremena – privremeno se povukla iz Holivuda i upisala prestižni Univerzitet Prinston, na kojem je diplomirala 1987. godine.

U dokumentarcu „Pretty Baby: Brooke Shields“, objavljenom 2023, prvi put je javno govorila i o jednom od najtežih iskustava iz svojih dvadesetih.

Bruk Šilds na naslovnoj strani Plejboja Foto: Patti McConville / Alamy / Profimedia

Navela je da ju je nakon završetka fakulteta seksualno napao muškarac iz filmske industrije, čije ime nije otkrila. Sa njim se sastala verujući da će razgovarati o mogućem poslovnom angažmanu, a susret se završio napadom u hotelskoj sobi.

O tom događaju godinama nije javno govorila.

Bruk Šilds Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Dokumentarac je upravo zato mnogo više od priče o jednoj nekadašnjoj dečjoj zvezdi. Kroz njeno iskustvo govori i o načinu na koji su devojčice i mlade žene decenijama seksualizovane, dok se odgovornost neretko prebacivala upravo na njih.

Danas je majka dve ćerke

Pre nego što je pronašla porodičnu stabilnost, Bruk je od 1997. do 1999. bila u braku sa teniserom Andreom Agasijem.

Godine 2001. udala se za scenaristu i producenta Krisa Henčija, sa kojim je dobila dve ćerke, Rouan i Grir. Do majčinstva nije došla lako – prošla je kroz tretmane vantelesne oplodnje, a nakon rođenja prve ćerke suočila se sa teškom postporođajnom depresijom.

Bruk Šilds danas Foto: Hulu / Everett / Profimedia

O tome je javno progovorila 2005. godine, opisavši i koliko su ozbiljne bile misli koje su je pratile tokom tog perioda. Njena otvorenost pomogla je da se u američkoj javnosti mnogo više govori o postporođajnoj depresiji kao ozbiljnom zdravstvenom problemu.

Danas, kada posmatra svoje detinjstvo kroz iskustvo majke dve odrasle ćerke, Šilds priznaje da mnoge stvari vidi drugačije.

Ipak, ne želi da sopstveni život predstavi samo kao priču o žrtvi.

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