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Otkako su se princ Hari i Megan Markl vratili u Veliku Britaniju, javnost ne prestaje da spekuliše o njihovom odnosu sa kraljevskom porodicom. Ipak, uprkos obnovljenom kontaktu Harija i kralja Čarlsa, pomirenje sa princom Vilijamom je i dalje je daleko.

Princ Hari i Megan Markl vratili su se u Englesku 26. avgusta, samo nedelju dana nakon što su objavili planove da sa svojom decom, princem Arčijem i princezom Lilibet, uspostave dom u Ujedinjenom Kraljevstvu koji neće biti povezan sa njihovim kraljevskim statusom.

Princ Hari je otuđen od svoje porodice otkako su on i Megan 2020. godine odustali od uloga aktivnih članova kraljevske porodice i preselili svoju porodicu u u Kaliforniju.

Iako je u poslednje vreme ponovo bio u kontaktu sa ocem, uključujući i julsku posetu kralju i kraljici Kamili u Hajgrouvu, odnosi između Harija i princa Vilijama i dalje su veoma zategnuti, a braća nemaju direktnu komunikaciju.

Kralj Čarls i princ Vilijam saglasni u jednom stavu

Ipak, kraljevski autor Rasel Majers kaže za Pipl da su kralj Čarls i princ Vilijam potpuno saglasni kada je reč o jednoj stvari koja se tiče Harija i Megan.

Princ Hari Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Kralj i Vilijam su potpuno ujedinjeni u stavu da Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, ne predstavljaju kraljevsku porodicu", kaže Majers.

"Nema nikakve sumnje koliko su usklađeni po tom pitanju."

Dana 7. septembra, u ime kralja Čarlsa objavljeno je pismo u kojem se navodi da Hari i Megan i dalje nisu aktivni članovi kraljevske porodice.

Smernice, koje ponavljaju uslove dogovorene kada su supružnici 2020. godine odustali od svojih uloga aktivnih članova kraljevske porodice, objavljene su nakon "brojnih zahteva" za pojašnjenje statusa vojvode i vojvotkinje od Saseksa nakon njihovog povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pipl saznaje da su kralj Čarls i Hari razgovarali najmanje jednom otkako su se Saseksovi vratili u Britaniju, ali da se nisu sastali. Vilijam i Hari, međutim, i dalje su otuđeni.

"Vilijamov stav je jasan — kakav god odnos njegov otac imao sa Harijem ili porodicom Saseks, to je u potpunosti njegova stvar", kaže Majers.

"Ali kada je reč o budućnosti, on neće imati nikakav odnos sa njima, ni u profesionalnom ni u privatnom svojstvu."

Prema rečima kraljevskog autora Simona Vigara, Vilijam i Kejt Midlton oslanjaju se na vekovima staru kraljevsku filozofiju:

Kejt, princ Džordž i princ Vilijam Foto: Michael McGurk / AFP / Profimedia

"Ostani smiren i nastavi dalje."

Oni na čitavu situaciju gledaju kao na sporednu priču i nešto što pripada davnoj prošlosti.

Princ i princeza od Velsa usredsredili su se na svoju porodicu i svoje kraljevske obaveze. Tokom septembra, do sada su ispratili svog najstarijeg sina, princa Džordža, na početak prve godine školovanja na koledžu Iton, a pojavili su se i na više kraljevskih događaja, uključujući i zajedničko pojavljivanje povodom podrške jednoj od Vilijamovih inicijativa u oblasti mentalnog zdravlja, na Svetski dan prevencije samoubistava.

"Oni žele da skrenu pažnju na stvari koje su im važne", kaže Ailsa Anderson, nekadašnja sekretarka za štampu pokojne kraljice Elizabete.

"Ono što ne žele jeste da sva

Princ Hari i Megan Markl Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

ova druga buka postane ometanje."

"To će biti izuzetno iscrpljujuće", dodaje kraljevska istoričarka Amanda Foreman.

"Uvek će morati da se osvrću iza sebe i uzimaju njih u obzir. A sve što mogu da urade jeste da preusmere pažnju. Ipak, dobiće mnogo provokacija i pitanja poput: 'Kada ćete se pomiriti sa svojim bratom?'"

"Dajana bi mrzela ovu situaciju"

Vigar se pita da li bi 30. godišnjica Dajanine smrti, koja će biti obeležena sledeće godine, mogla eventualno da pruži priliku njenim sinovima da se pomire.

Princ Vilijam i princ Hari Foto: Profimedia

"Dajana bi mrzela sve ovo i verovatno bi ih naterala da sednu i razgovaraju, ne bi dozvolila da do ovog raskola dođe", kaže on.

"Očigledno je da je ovo izuzetno teško. Poverenje je narušeno", kaže Anderson.

"Nadajmo se da nije potpuno uništeno i da sa obe strane postoji neka pukotina u oklopu, tako da bi moglo da dođe do neke vrste pomirenja. Ali to se neće dogoditi u skorije vreme."

(Kurir.rs/B92)

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