Majkl Džekson tokom snimanja reklame za Pepsi na kojem mu se zapalila kosa

Slušaj vest

Majkl Džekson doživeo je 27. januara 1984. godine jednu od najtežih nesreća u svojoj karijeri. Tokom snimanja reklame za „Pepsi“ u Los Anđelesu, pred približno 3.000 ljudi, prerano aktivirana pirotehnika zapalila mu je kosu, a pevač je zadobio teške opekotine glave.

Snimak dramatičnog trenutka pokazuje da Džekson u početku nije bio svestan da mu je kosa u plamenu. Nastavio je da igra i izvodi koreografiju, dok su prisutni pokušavali da shvate šta se događa.

Majkl Džekson tokom snimanja reklame za Pepsi na kojem mu se zapalila kosa Foto: Grab / Ferrari / Profimedia

Vatra mu zahvatila kosu, a on nastavio da igra

Nesreća se dogodila u koncertnoj dvorani u Los Anđelesu, tokom trećeg snimanja reklame u kojoj je Džekson izvodio pesmu „Bili Džin“. Pirotehnički efekti aktivirani su ranije nego što je bilo predviđeno, a varnice su pale direktno na njegovu kosu.

Ni njegov brat Džermejn Džekson, koji je svirao gitaru, nije odmah primetio da je Majkla zahvatio plamen. Tek kada je pevač shvatio šta se dešava i rukama pokušao da zaštiti glavu, članovi ekipe pritrčali su mu i oborili ga kako bi ugasili vatru.

Džekson je hitno prevezen u bolnicu, gde su mu ustanovljene opekotine drugog i trećeg stepena na temenu. Povrede su zahtevale dugotrajno lečenje i kasnije zahvate na oštećenom delu kože.

„Nastavio sam da igram kao da se ništa nije dogodilo“

Kralj popa kasnije je o nesreći pisao u autobiografiji „Munvok“, opisujući trenutak u kojem je shvatio da mu je glava u plamenu.

Majkl Džekson Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

„Kao da su mi bombe eksplodirale pored glave. Varnice iz pirotehnike su mi zapalile kosu, a ja sam nastavio da igram kao da se ništa nije dogodilo. Ruke su mi poletele ka glavi kada sam shvatio da gorim“, napisao je Džekson.

Pogledajte u galeriji kako izgleda čuveno imanje muzičara koje prati zloglasna reputacija:

1/6 Vidi galeriju Statue dece na ranču Majkla Džeksona "Neverland" Foto: b77 / Zuma Press / Profimedia

Kompanija „Pepsi“ postigla je sa pevačem vansudsko poravnanje u iznosu od oko milion i po dolara. Džekson taj novac nije zadržao, već ga je prosledio medicinskom centru Brotman, u kojem je osnovan centar za lečenje opekotina nazvan po njemu.

Pevač je objasnio da je želeo da pomogne nakon što su ga dirnule priče drugih pacijenata koje je upoznao tokom boravka u bolnici.

Nesreća ostavila posledice

Incident nije ostavio samo vidljive ožiljke. Džekson se godinama suočavao sa bolovima i prolazio kroz tretmane i rekonstruktivne zahvate na temenu.

Pojedini članovi njegove porodice, saradnici i američki mediji tvrdili su da je upravo posle ove nesreće počeo češće da koristi lekove protiv bolova. Ipak, njegova kasnija zavisnost od medikamenata bila je složen problem, pa se ne može sa sigurnošću pripisati samo događaju sa snimanja reklame.

Sam Džekson je 1993. godine javno priznao da se leči od zavisnosti od lekova protiv bolova, navodeći da su mu oni prvobitno bili propisani zbog jakih bolova nakon operacije temena.

Video:U Hard Rok kafeu u Beogradu i odeća Majkla Džeksona