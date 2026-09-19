Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u braku su od 2008. godine

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Glumac Vojin Ćetković odrastao je u Kruševcu, gde ga i danas pamte kao skromnog čoveka, uprkos velikoj popularnosti koju je stekao tokom dugogodišnje karijere.

U rodnom gradu i dalje živi njegova majka Slobodanka, a porodična kuća Ćetkovića nalazi se u jednom od kruševačkih naselja. U velikom porodičnom domu sa uređenim dvorištem i letnjikovcem danas živi Vojinov mlađi brat sa porodicom, dok glumac u rodni kraj dolazi kako bi obišao majku.

U galeriji pogledajte kako izgleda vikendica Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović u Čortanovcima:

1/5 Vidi galeriju Vikendica Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića Foto: Printscreen/Paparaco lov

Komšije o porodici Ćetković imaju samo reči hvale, a za Vojina posebno ističu da se ni nakon velikog uspeha nije promenio.

- On je naš dobar i poznat glumac, supruga mu je normalna, uredna žena, družili smo se i na slavama kada je ona dolazila. Porodičan čovek, ništa sa visine, dobri ljudi - ispričao je jedan od komšija za Blic.

Vojin Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Dolazi često zbog majke"

Meštani navode da Vojin tokom godišnjih odmora u Kruševac dolazi sa suprugom Slobodom Mićalović i svojim ćerkama bliznakinjama, dok van odmora najčešće svraća sam i zadržava se kratko.

- Kad su godišnji odmori, oni dolaze, dolazi sa suprugom i bliznakinjama, porasle su, a ovako dolazi sam, na brzinu, i sad ovo oko majke. Dobri su to ljudi, Čeda, njegov otac je bio dobar čovek, tetka Beba je isto dobra, izveli su ih na pravi put - dodale su komšije.

Vojin Ćetković Foto: Nemanja Nikolić

Komšija Zvonimir prisetio se i vremena kada je Vojin bio mnogo mlađi, kada su zajedno provodili vreme i igrali basket.

- Običan čovek, drugar, kao da nije glumac i da nije poznat. Mnogi se izdignu u visine, naročito za rodni kraj, a on je dobar. Nisam ni znao da je glumac, ja volim basket i on je tu dolazio, igrali smo.

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović Foto: Damir Dervišagić

Još kao tinejdžer znao da želi da bude glumac

Vojinova školska drugarica Mirjana prisetila se njegovih tinejdžerskih dana i navela da je još tada bilo jasno da ga privlači gluma.

Osim što se bavio sportom i imao upečatljiv glas, Vojin je, kako se prisetila, bio veoma popularan među devojčicama.

U galeriji pogledajte fotografije Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

- Vojin je oduvek znao da će biti glumac. Lepo smo sarađivali, družili se, imali smo i radio emisiju, Vojin je uvek imao pored stasa i taj radiofoničan glas, bio je i sportista, ljubitelj devojčica. Devojčice su volele njega, a i on njih - prisetila se Mirjana.

Ona je otkrila i da su njegovi pismeni zadaci iz srpskog jezika i književnosti svojevremeno bili toliko dobri da ih je razredna čitala drugim odeljenjima kao primer.

- Bez obzira na popularnost on je ostao jedan dobar drug, prijatelj koga se rado srećem, koji je tu da ponudi pomoć i naravno da mi budemo ponosni na njegove uspehe.

Vojin nakon smrti oca Čede češće dolazi u Kruševac kako bi bio uz majku.

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