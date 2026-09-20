Slušaj vest

Princ Vilijam i Kejt Midlton tokom zvanične posete Škotskoj ponovo su pokazali svoju opušteniju stranu, a simpatičan trenutak između supružnika brzo je privukao pažnju.

Dok se princeza od Velsa potpuno posvetila razgovoru s okupljenima, Vilijam je pokušao da je podseti da ih čeka još mnogo ljudi – ali Kejt nije baš požurila.

Kejt Midlton i princ Vilijam u razgovoru s građanima ostrva Bjut Foto: Printscreen/ Instagram

Princ i princeza od Velsa posetili su škotsko ostrvo Bjut, gde su razgovarali s lokalnim stanovništvom, pozirali za fotografije i upoznavali se s njihovim životom. Kejt se posebno zadržala uz okupljene, a Vilijam je u jednom trenutku prišao supruzi i uz osmeh pokazao na svoj sat.

"Moraš da ubrzaš, moraš da stigneš sve do tamo pre nego što odeš", našalio se Vilijam pokazujući joj koliko je ljudi još čeka.

Princ Vilijam i Kejt Midlton u poseti škotskom ostrvu Bjut Foto: Jeff J Mitchell / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia

Kejt je u rukama držala buket cveća i izvinila okupljenima što mora da nastavi dalje. Ipak, Vilijamov pokušaj požurivanja nije imao previše učinka. Princeza se samo nekoliko trenutaka kasnije ponovo zaustavila, ovoga puta uz drugu grupu ljudi, s kojima je nastavila da razgovara i pozira za selfi.

Budući britanski kralj tako je ostao nekoliko koraka iza supruge, te je uz osmeh pričekao da završi razgovor. Snimak njihovog malog nesporazuma privukao je pažnju upravo zbog opuštene reakcije kraljevskog para.

Princ Vilijam i Kejt Midlton na traktoru tokom posete Škotskoj Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Inače, Kejt je i ranije pokazala da tokom susreta s građanima teško prekida razgovore. Na jednom od prethodnih kraljevskih izlazaka toliko je zaostala za Vilijamom i njihovom decom da se našalila kako je, čini se, "izgubila porodicu".

Vilijam i Kejt na Bjutu nisu samo razgovarali s okupljenima. Posetili su i Bute Shinty Club, gde su pratili utakmicu mlađih uzrasta, a potom se i sami okušali u tradicionalnom škotskom sportu šintiju. Ni jedno ni drugo nisu briljirali iz prvog pokušaja, ali Kejt se brzo popravila i, prema rečima bivšeg igrača Toma Makmilana, na kraju je lopticu udarala bolje od supruga.

U galeriji pogledajte fotografije princa Vilijama i Kejt Midlton s decom:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam sa decom na Uskrs Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kraljevski par kasnije se pridružio i akciji čišćenja plaže, a Vilijam je tom prilikom seo za volan traktora dok je Kejt bila uz njega. Bila je to njihova prva zvanična poseta ostrvu Bjut, tokom koje su želeli da istaknu važnost zajedništva i volontiranja među lokalnim stanovništvom.

Video: Princ Vilijam slavi glupost Nikole Milenkovića