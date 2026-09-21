Kralj Čarls u dokumentarcu priznaje da je bio neveran u braku sa princezom Dajanom

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Čarls Spenser, brat pokojne princeze Dajane, u svojoj novoj knjizi "Swan Song: Diana, My Sister" izneo je niz tvrdnji o britanskoj kraljevskoj porodici, uključujući i neke veoma kontroverzne navode o tadašnjem princu Čarlsu, današnjem kralju Čarlsu III.

Knjiga, koja govori o životu i smrti princeze Dajane, izlazi u prodaju u utorak, ali su pojedini odlomci objavljeni unapred, što je izazvalo retku reakciju Bakingemske palate. Jedna od najšokantnijih tvrdnji odnosi se na period nakon Dajanine smrti 1997. godine. Spenser tvrdi da je tokom žestoke telefonske rasprave o organizaciji sahrane tadašnji princ Čarls rekao:

Čarls Spenser Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

- Budite sigurni da ćemo je uskoro zaboraviti.

Takođe tvrdi da je Čarls nakon Dajanine smrti zvučao "ushićeno kao dobitnik lutrije“ i da je burno reagovao kada se usprotivio odluci da mladi prinčevi Vilijam i Hari hodaju iza majčinog kovčega tokom pogrebne povorke.

Odgovor Bakingemske palate

Palata je brzo reagovala saopštenjem:

- Iako iz principa ne komentarišemo knjige, Njegovo Veličanstvo je svestan da bol zbog gubitka sestre može zamagliti razum, uticati na procenu i obojiti sećanja na način koji drugi možda ne prepoznaju, čak ni mnogo godina nakon takvog gubitka.

Kralj Čarls Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Dajanina skrivena borba sa poremećajem ishrane

U knjizi Spenser govori i o sestrinoj dugogodišnjoj borbi sa bulimijom.

Prema njegovim navodima, nekoliko dana nakon objave veridbe, princ Čarls je zagrlio Dajanu oko struka i rekao:

- Oh, ovde smo se malo ugojili, zar ne?

Spenser navodi da je taj komentar za Dajanu bio razoran.

Kasnije mu je, kako piše, rekla da se njen struk smanjio sa 29 na samo 23,5 inča između veridbe i venčanja

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia

Šta je sama Dajana govorila o bulimiji

Princeza Dajana je o svom poremećaju ishrane govorila još 1992. godine u biografiji Endrjua Mortona „Diana: Her True Story“.

U jednom od snimljenih svedočenja rekla je:

- Bulimija je počela nedelju dana nakon naše veridbe i trebalo mi je skoro deset godina da je pobedim.

Dodala je:

princeza Dajana, princ Hari, princ Vilijam Foto: Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Moj muž je stavio ruku na moj struk i rekao: ‘Oh, malo smo se ovde ugojili, zar ne?’ To je pokrenulo nešto u meni — i tu je bila i Kamila.

Elizabet Emanuel, dizajnerka Dajanine venčanice, kasnije je izjavila da je Dajanin struk na početku proba venčanice bio između 66 i 69 centimetara, da bi do jula 1981. godine spao na svega oko 58 centimetara.

Zbog svega ovog na Internetu su mogli da se pročitaju komentari da ju je budući suprug gurnuo direktno u bulimiju.

Uticaj knjige na Vilijama i Harija

Mnogi smatraju da će nova otkrića iz knjige ponovo otvoriti stare rane za prinčeve Vilijama i Harija.

Princ Vilijam i princ Hari Foto: Profimedia

Kraljevska biografkinja Kejti Nikol smatra da oni danas žele da se uspomena na majku poštuje kroz njen humanitarni rad i nasleđe, a ne kroz nove sukobe i stare porodične svađe koje ponovo izlaze u javnost skoro trideset godina kasnije.

Prema njenim rečima, objavljivanje ovakvih tvrdnji predstavlja težak udarac i za kralja Čarlsa u trenutku kada pokušava da očuva stabilnost monarhije.

Odnos Čarlsa Spensera sa Vilijamom i Harijem

Kraljevska urednica Emili Neš izjavila je da, prema njenim saznanjima, Čarls Spenser nije naročito blizak sa princom Vilijamom.

Poznato je da je princ Hari tokom boravka u Velikoj Britaniji prošlog leta bio gost svog ujaka, pa se smatra da njih dvojica imaju nešto bliži odnos.

Čarls Spenser i princ Hari Foto: Dominic Lipinski/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, Hari se sada nalazi u nezgodnoj poziciji. S jedne strane veoma je vezan za uspomenu na majku, ali istovremeno pokušava da popravi odnose sa ocem, kraljem Čarlsom.

Vilijam je možda u još težoj situaciji, jer kao budući kralj mora da štiti instituciju monarhije. Emili Neš ističe da je Vilijam godinama izražavao nezadovoljstvo zbog toga što ljudi koriste uspomenu na njegovu majku za ličnu korist ili zaradu, pa ostaje pitanje kako će reagovati na ovu novu knjigu.

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana