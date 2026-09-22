Uzrok smrti glumice Hejden Panetijer zvanično potvrđen mesec dana nakon tragedije: Na ovo se slutilo sve vreme
Glumica Hejden Panetijer, zvezda serija Heroes i Nashville, preminula je u 36. godini, a mesec dana nakon njene smrti zvanično je potvrđen uzrok koji je naveo mrtvozornik okruga Grinvil u Južnoj Karolini.
Portparol kancelarije mrtvozornika potvrdio je da je obdukciju obavio sertifikovani sudski patolog i da tokom pregleda nisu pronađeni nikakvi tragovi povreda ili traume koji bi doprineli smrti glumice.
Smrt proglašena nesrećnim slučajem
Prema zvaničnom izveštaju, uzrok smrti bili su toksični efekti kombinacije fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, metokarbamola i kvetiapina.
Vlasti su zaključile da je način smrti bio nesrećan slučaj, a kancelarija mrtvozornika navela je da je predmet administrativno zatvoren.
Pronađena bez svesti u Grinvilu
Panetijer je pronađena bez svesti 16. avgusta u Grinvilu, u Južnoj Karolini, nekoliko dana pre svog 37. rođendana. Hitna pomoć je zatekla glumicu u srčanom zastoju, ali uprkos pokušajima reanimacije nije uspela da je spase
Nakon vesti o njenoj smrti, još jedan izvor je za TMZ takođe naveo da se glumica u poslednje vreme borila s bolovima u leđima.
Prema informacijama koje su izvori iz policije dali TMZ-u, na mestu događaja pronađen je i Narcan, lek koji se koristi za brzo poništavanje učinaka predoziranja opioidima. Kako izveštava TMZ, sprej za nos Narcan pronađen je na dušeku u stanu u kompleksu Judson Mill Lofts. Za sada nije poznato da li je Narcan upotrebljen u pokušaju da se glumicu oživi. Iz snimka poziva hitnoj službi proizlazi da je Penetijer doživela srčani zastoj, dok se u komunikaciji dispečera spominjala i sumnja na predoziranje.