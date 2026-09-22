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Glumica Hejden Panetijer, zvezda serija Heroes i Nashville, preminula je u 36. godini, a mesec dana nakon njene smrti zvanično je potvrđen uzrok koji je naveo mrtvozornik okruga Grinvil u Južnoj Karolini.

Portparol kancelarije mrtvozornika potvrdio je da je obdukciju obavio sertifikovani sudski patolog i da tokom pregleda nisu pronađeni nikakvi tragovi povreda ili traume koji bi doprineli smrti glumice.

Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia







Smrt proglašena nesrećnim slučajem

Prema zvaničnom izveštaju, uzrok smrti bili su toksični efekti kombinacije fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, metokarbamola i kvetiapina.

Vlasti su zaključile da je način smrti bio nesrećan slučaj, a kancelarija mrtvozornika navela je da je predmet administrativno zatvoren.

Pronađena bez svesti u Grinvilu

Panetijer je pronađena bez svesti 16. avgusta u Grinvilu, u Južnoj Karolini, nekoliko dana pre svog 37. rođendana. Hitna pomoć je zatekla glumicu u srčanom zastoju, ali uprkos pokušajima reanimacije nije uspela da je spase

Nakon vesti o njenoj smrti, još jedan izvor je za TMZ takođe naveo da se glumica u poslednje vreme borila s bolovima u leđima.