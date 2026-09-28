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Kejt Midltonje oduvek sinonim za eleganciju i prefinjenost. Kad god se pojavi na nekom događaju izazove dosta pažnje svojim modnim izdanjem, pa nije ni čudo što se svaki put sa nestrpljenjem čeka čime će nas ovog puta princeza od Velsa obradovati.

Kejt Midlton je sa suprugom, princem Vilijamom sinoć prisustvovala svetskoj premijeri filma "Digger" u Londonu, a za tu priliku je čuvala posebnu haljinu, koja je odisala glamurom i elegancijom.

Kejt i Vilijam Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Modna dizajnerka Dženi Pekam je i ovog puta bila njen izbor, a raskošna ljubičasta haljina je bila sve o čemu maštaju princeze

Duga lepršava haljina isticala se pre svega intenzivnoj nijansom ljubičaste boje, a onda i krojem, koji je bio istovremeno atraktivan i romantičan.

Kejt Midltoin Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dubok V izrez je krasio gornji deo haljine, kao i providni puf rukavi, a svoju vitku liniju je istakla uskim pojasom na struku.

Od struka, haljina se širila u dugu, lepršavu suknju koja je stvarala posebno dramatičan efekat svakim korak i završavala se decentnim šlepom.

Iako je haljina bila dovoljno upečatljiva i predivna, Kejt Midlton je odlučila da ovu modnu kombinaciju zaokruži ogrlicom kraljice majke sa dijamantima i biserima, koja je upotpunjena velikim ametistom u obliku srca kao središnjim detaljem.

Ovu ogrlicu je kraljica Aleksandra poklonila Elizabet Bouz Lajon, budućoj kraljici majci kao venčani poklon 1923. godine što znači da je ovaj komad nakita star više od jednog veka, tačnije 103 godine.

Osim ogrlice, buduća kraljica je nosila i biserne minđuše koje je princeza Dajana dobila uoči venčanja sa princem Čarlsom 1981. godine.

Što se tiče frizure, Kejt Midlton se držala oprobane formule, pa je gornji deo kose podigla, dok je ostatak padao niz telo u blagim talasima.

Kako priliči večernjem izlasku, princeza od Velsa je imala malo naglašeniju šminku koja joj je isticala oči. Za kraj, modno izdanje je upotpunila malom tamnom večernjom torbicom.

Sve u svemu, sinoćno izdanje Kejt Midlton je bilo za modne anale, a ništa drugo nismo od nje ni očekivali.

(Kurir.rs/Glossy)

VIDEO: Kejt Midlton na paradi