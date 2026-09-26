nije mu bilo lako

nije mu bilo lako

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Princ Vilijam nakratko je zamenio kraljevske obaveze posetom nezavisnom bioskopu u zapadnom Londonu, gde se okušao u prodaji ulaznica i posluživanju kokica. Njegovi pokušaji rada za blagajnom izazvali su nekoliko simpatičnih trenutaka.

U ulozi zaposlenog bioskopa

Princ od Velsa posjetio je bioskop ActOne povodom njegove pete godišnjice, u sklopu događaja posvećenog britanskoj filmskoj industriji. Tamo se susreo s mladim filmašima i razgovarao o izazovima s kojima se suočavaju na početku karijere.

Foto: Kin Cheung / AFP / Profimedia

Vilijam je nakratko preuzeo i neke poslove zaposlenih bioskopa. Stao je za blagajnu, prodavao ulaznice i posetiocima posluživao kokice. Pritom se našalio na sopstveni račun jer mu rad na blagajni nije išao baš glatko. "Jako sam ovo usporio, izvinjavam se", rekao je dok je pokušavao da izdaje ulaznice.

Spisak filmova koji ih čeka

Princ Vilijam, koji je i predsednik BAFTA, godinama prati i podržava britansku filmsku i televizijsku industriju. Ipak, ranije je priznao da on i supruga Kejt ne uspevaju da pogledaju sve filmove koje bi želeli. Tokom ovogodišnje dodele nagrada BAFTA otkrili su da kod kuće imaju "dugu listu" filmova koje tek treba da pogledaju.

Foto: Kin Cheung / AFP / Profimedia

Princeza Kejt tada je ispričala da ju je hvaljeni film "Hamnet" toliko dirnuo da je plakala, dok je Vilijam priznao da ga još nije pogledao jer za takav film želi da pronađe pravi trenutak. Prema rečima roditelja, sve veće interesovanje za filmove pokazuju i njihova deca, princ Džordž, princeza Šarlot i princ Lui.

Podrška filmskoj industriji

Tokom posete bioskopu ActOne Vilijam je posebnu pažnju posvetio mladim autorima čiji su kratki filmovi odabrani za Ealing Film Festival. Razgovarao je s njima o teškoćama ulaska u filmsku industriju i poručio im da je važno verovati u svoju kreativnu ideju kada se suoče s preprekama.

U galeriji pogledajte fotografije princa Vilijama i Kejt Midlton:

1/4 Vidi galeriju Kejt Midlton, princ Vilijam Foto: Jonathan Buckmaster/Daily Express / PA Images / Profimedia, Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia, Matt Crossick/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegov filmski dan se nije tu završio. On i princeza Kejt večeras će prisustvovati svetskoj premijeri filma "Digger", novog filma Toma Kruza, u londonskom bioskopu ODEON Luxe Leicester Square. Biće to 73. izdanje Royal Film Performancea, događaja kojim se prikupljaju sredstva za Film and TV Charity, organizaciju koja pruža podršku zaposlenima u britanskoj filmskoj i televizijskoj industriji.

Video: Princ Vilijam i Rouz