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Objavljeni su novi potresni detalji o smrti glumice Hejden Panetijer, koja je preminula 16. avgusta u 36. godini od slučajnog predoziranja kombinacijom više supstanci.

Novoobjavljeni istražni izveštaj sudsko-medicinskih vlasti okruga Grinvil u Južnoj Karolini otkriva kako je glumica pronađena licem nadole na kauču na razvlačenje, dok su u prostoriji, prema navodima dokumenta, pronađene plave tablete sa fentanilom, slamčica i beli prah.

Hejden Panetijer Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Dečko i njegov brat zatekli jeziv prizor

Panetijer je preminula u smeštaju koji je iznajmljen preko Airbnb-a u Grinvilu, gde je boravila sa svojim povremenim partnerom Brajanom Hikersonom i njegovim bratom Zekom.

Prema izveštaju do kojeg je došao TMZ, glumica je pronađena kako sedi na kauču na razvlačenje, licem okrenutim nadole, prekrštenih nogu. Braća su pokušala da je probude, ali bez uspeha, a navodi se da joj je telo u tom trenutku već poprimilo tamnoljubičastu boju.

Jedan od braće, čije je ime u dokumentima zacrnjeno, rekao je istražiteljima da je poslednji put video Hejden oko 10.30 časova tog jutra, dok se šminkala. Nakon toga se vratio na spavanje, da bi ga kasnije probudilo kucanje na vrata. Ubrzo potom zajedno su zatekli glumicu bez svesti.

Šta je pronađeno pored njenog tela

Istražitelj je u prostoriji pronašao nekoliko predmeta koji su postali deo zvanične istrage.

Na stolu su se nalazile plave presovane tablete koje su testiranjem bile pozitivne na fentanil, pored njih je bila slamčica, dok je u futroli za sunčane naočare, smeštenoj u njenom koferu, pronađen beli prah.

Brajan Hikerson je, prema izveštaju, glumici dao dve doze leka Narcan, koji se koristi za poništavanje dejstva opioidnog predoziranja, nakon čega je pozvao hitnu pomoć.

Jedan od braće rekao je istražiteljima da nije znao da li je Hejden u prethodna dva dana koristila nedozvoljene supstance, dodajući da je, kako tvrdi, "bila veoma dobra u tome da ih sakrije".

Planirala rođendan i put u Ukrajinu

Tokom istrage razgovarano je i sa njenim ocem Skipom Panetijerom.

On je rekao da je njegova ćerka planirala da 21. avgusta u Grinvilu proslavi 37. rođendan, nakon čega je trebalo da otputuje u Ukrajinu kako bi videla svoju ćerku.

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Zvaničan uzrok smrti

Portparol kancelarije mrtvozornika okruga Grinvil potvrdio je da je obdukcijom utvrđeno da glumica nije imala povrede koje bi doprinele smrti.

Kao uzrok smrti navedeni su toksični efekti kombinacije više supstanci:

fentanila

4-ANPP-a

alprazolama

metokarbamola

kvetiapina

Smrt je zvanično okarakterisana kao nesrećan slučaj.

Fentanil je izuzetno snažan sintetički opioid, oko 50 puta jači od heroina, a i veoma mala količina može izazvati smrtonosno predoziranje.

Metokarbamol je lek za opuštanje mišića, kvetiapin je antipsihotik poznat pod nazivom Seroquel, dok je alprazolam, odnosno Xanax, lek za anksioznost i panične poremećaje. Supstanca 4-ANPP predstavlja hemijski prekursor koji se koristi u proizvodnji ilegalnog fentanila.

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Ranije tvrdnje o tableti oksikodona

TMZ je ranije objavio, pozivajući se na izvore iz istrage, da vlasti veruju kako je Panetijer kobno uzela jednu tabletu oksikodona koja je bila pomešana sa fentanilom.

Prema tim navodima, glumica je navodno imala dugogodišnjeg dilera droge u Los Anđelesu od kojeg je ilegalno nabavljala narkotike, uključujući oksikodon. Istražitelji su, prema pisanju tog portala, smatrali da je dan pre smrti uzela više različitih supstanci koje je kupila u Los Anđelesu, pre nego što je otputovala u Južnu Karolinu.

Njena predstavnica je ranije upozorila da su pojedini navodi koji su se pojavljivali u medijima zasnovani na neimenovanim izvorima i da istraga treba da bude završena pre donošenja konačnih zaključaka.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Porodica se oprostila od glumice

Na dan njene smrti hitne službe stigle su u stan u Grinvilu, gde su pokušale reanimaciju, ali je Hejden Panetijer ubrzo proglašena mrtvom.

Advokat Brajana Hikersona tada je saopštio da policija nije pronašla nikakve znake nasilne smrti i da će, iz poštovanja prema porodici i istrazi, izostati dalji komentari.

Hejden Panetijer karijeru je započela još kao dete, pojavljujući se u televizijskim sapunicama. Širu slavu stekla je u filmu Sećanje na titane sa Denzelom Vošingtonom, zatim kao glas Dota u Piksarovom filmu Bubin život, dok je milionima gledalaca ostala najpoznatija po ulozi Kler Benet u seriji Heroes.

Nakon njene smrti porodica se oglasila emotivnom porukom.

"Sa dubokom tugom delimo vest o tragičnoj smrti naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i sila prirode koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranu. Molimo za privatnost dok pokušavamo da se suočimo sa ovim nezamislivim gubitkom", poručio je njen otac Skip Panetijer.