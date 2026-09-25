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Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp progovorila je o detinjstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji i iznenadila priznanjem da godine odrastanja u tadašnjem socijalističkom sistemu pamti kao veoma lep period života.

Dok njen suprug, američki predsednik Donald Tramp, poslednjih meseci komunizam sve češće pominje u političkim obračunima sa demokratama i demokratskim socijalistima, Melanija je iznela sasvim drugačije, lično iskustvo.

Melanija Tramp u ružičastoj Dior haljini na državnoj večeri sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Govoreći o životu u Sloveniji dok je ona još bila deo Jugoslavije, prva dama SAD priznala je da joj, uprkos sistemu u kojem je odrastala, kao detetu ništa nije nedostajalo.

– Odrasla sam u komunizmu i, iskreno, ništa mi nije nedostajalo – rekla je Melanija u razgovoru za Fox Business, a potom dodala:

– Smatram da sam imala predivno detinjstvo, a naši roditelji obezbedili su nam zaista lep život.

"Morali ste da pazite šta radite"

Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Melanija, ipak, nije tvrdila da život u tadašnjoj Jugoslaviji nije imao ograničenja. Kada je upitana kako je izgledalo odrastanje u komunističkom sistemu i da li ljudi koji su prošli kroz takvo iskustvo drugačije doživljavaju slobodu, priznala je da je postojala jasna granica onoga što je bilo dozvoljeno.

– Naravno, postojale su neke stvari kojih ste morali da budete svesni – rekla je.

Potom je objasnila i šta je to konkretno značilo:

– Morali ste da pazite šta radite. Nije bilo slobodno kao što je danas u SAD.

Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, EMSC

Ipak, kada danas razmišlja o svom detinjstvu, kaže da politički sistem nije nešto što je kao devojčica osećala na način na koji ga danas posmatra kao odrasla osoba.

– Bilo je to drugo vreme, ali u periodu mog odrastanja to se nije tako osećalo – zaključila je Melanija.

Odrasla u Sevnici, a život nastavila u Americi

Melanija Tramp rođena je kao Melanija Knavs 1970. godine u Novom Mestu, a odrasla je u Sevnici. Slovenija je u vreme njenog detinjstva bila jedna od šest republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen porodični dom:

1/5 Vidi galeriju Kuća Melanije Tramp u Sevnici u Sloveniji Foto: Pierre Teyssot / Splash / Profimedia, Jure Makovec / AFP / Profimedia

Tadašnja Jugoslavija bila je socijalistička federacija pod vlašću Saveza komunista, ali se njen politički i ekonomski model razlikovao od sovjetskog. Nakon sukoba Josipa Broza Tita i Josifa Staljina 1948. godine, zemlja je ostala izvan sovjetskog bloka i razvijala sopstveni model socijalizma, između ostalog zasnovan na radničkom samoupravljanju.

Slovenija je važila za ekonomski najrazvijeniju jugoslovensku republiku, a upravo je u tom okruženju Melanija provela detinjstvo i veliki deo mladosti.

Prvi višestranački izbori u Sloveniji održani su 1990. godine, dok je nezavisnost proglašena 25. juna 1991.

Melanija je tokom devedesetih otišla u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavila da gradi manekensku karijeru, a američko državljanstvo dobila je 2006. godine.

Melanija Tramp na sednici United Nations Security Council Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia

Tramp: "Nazivaju se demokratskim socijalistima, ali zapravo su komunisti"

Izjava prve dame dobila je dodatnu težinu zbog poruka koje njen suprug poslednjih meseci šalje američkoj javnosti.

Donald Tramp komunizam često koristi kao negativnu političku odrednicu kada govori o svojim protivnicima iz Demokratske stranke. Na republikanskoj konvenciji u Dalasu u septembru posebno se osvrnuo na demokratske socijaliste.

– Nazivaju se demokratskim socijalistima, ali zapravo su komunisti. Oni nisu socijalisti. Otišli su mnogo dalje od socijalista – rekao je Tramp.

U istom govoru nastavio je sa sličnim porukama:

– Amerika je i ranije pobedila komunizam i pobedićemo ga ponovo.

Tramp je zatim tvrdio da bi veći uticaj progresivnih demokrata u Kongresu mogao da dovede do stvaranja, kako ga je nazvao, "komunističkog kluba".

Foto: Alex Brandon/AP

– Nećemo dozvoliti da se komunizam dogodi. Ne ovde, ne u Americi – poručio je.

Sličnu retoriku ponovio je i narednog dana, kada je političke protivnike ponovo opisao kao komuniste, a ne socijaliste. Njegove reči predstavljaju političke ocene i tvrdnje američkog predsednika, a ne opšteprihvaćenu klasifikaciju Demokratske stranke.

Video: Redak snimak Melanije dok priča na Slovenačkom