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Džef Bezos bio je u društvu svoje supruge Loren Sančez koja se obukla baš kako se i očekivalo.

Loren Sančez koja je i ranije na sličnim događajima u Beloj kući nosila dekoltirane haljine, ostala je verna takvom stilu. Na njoj smo videli crnu toaletu iz kolekcije modne kuće Alexander McQueen.

Haljina je sirena kroja, sa istaknutim dekolteom u obliku V izreza i sa veoma naglašenim strukom.

Kada se pomene brend Alexander McQueen, mnogi pomisle na Kejt Midlton, i ne greše. Princeza od Velsa obožava ovu modnu marku. Često je nosila kreacije ove kuće - i dok je na čelu bila njena omiljena dizajnerka Sara Barton i nakon što je ova kreatorka napustil poziciju pa ju je zamenio Šon Mekgir.

Loren Sančez, Džef Bezos Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kolekcije Alexander McQueen su toliko raznolike što pokazuju i modni izbori Kejt Midlton i haljina na Loren Sančez. Očekivati da supruga princa Vilijama obuče ovakav dekoltirani model je krajnje nerealno. Njih dve prate sasvim drugačiju estetiku, a bogatstvo dizajna i ideja kultnog brenda na kraju ih je ipak spojilo.

Kada bi Loren Sančez pronašla inspiraciju za svoj stil u odevnim kombinacijama kakve bira Kejt, bio bi to zanimljiv preokret. Omiljena princeza je uzor velikog broja ljudi, pa je i unuka Donalda Trampa, Arabela Kušner, iskopirala njen stajling.

A verovatno će neko iskopirati i modno izdanje Loren Sančez. Provokativniji stil kakav ona prati je jedan od vodećih svetskih trendova, a Christian Louboutin salonke koje je nosila spadaju u grupu kultnih cipela.

Loren Sančez, Džef Bezos Foto: Bailey/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stil supruge Džefa Bezosa nije ni lako kopirati, jer je papreno skup. O tome dovoljno govori i ogrlica kojom je ukrasila sinoćnje izdanje. Nosila je nakit sa priveskom od ogromnog dijamanta. Elegantna crna pismo- torba nije mogla da drži korak sa ovakvim asesoarom.

Loren je modnim izborom za gala veče u Vašingtonu podelila kritičare. Veliki broj ljudi smatra da je bila neprikladno odevena. Podsećanja radi, zvanični pisani kodeks oblačenja za državne večere u Beloj kući obično nalaže samo formalnu svecanu odeću, ostavljajući prostor za interpretaciju stilova.

Loren Sančez, Džef Bezos Foto: - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oni koji je brane, ističu da je Loren iskrena sa svojim modnim odabirima jer oblači ono što se njoj dopada umesto da podleže "konzervativnoj eleganciji". Poručuju i da se pravila odevanja menjaju i da Bela kuća više ne zahteva rigidnu skromnost iz prošlih vekova.

Loren Sančez dodaje da je negativni komentari nimalo ne dotiču. Alexander Mcqueen haljina to i dokazuje.

(Kurir.rs/Žena)

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