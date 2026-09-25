Isturila grudi, pa pravo u Belu kuću: Loren Sančez u bomba haljini na večeri elite i komentari su pola-pola, od čuđenja do pohvala
- Loren Sančez je na svečanoj večeri u Beloj kući nosila crnu Alexander McQueen haljinu sa dubokim V-izrezom i naglašenim strukom.
- Njen stajling, uz dijamantski nakit i Christian Louboutin salonke, izazvao je podeljene reakcije zbog navodne neprikladnosti za državni prijem.
Džef Bezos bio je u društvu svoje supruge Loren Sančez koja se obukla baš kako se i očekivalo.
Loren Sančez koja je i ranije na sličnim događajima u Beloj kući nosila dekoltirane haljine, ostala je verna takvom stilu. Na njoj smo videli crnu toaletu iz kolekcije modne kuće Alexander McQueen.
Haljina je sirena kroja, sa istaknutim dekolteom u obliku V izreza i sa veoma naglašenim strukom.
Kada se pomene brend Alexander McQueen, mnogi pomisle na Kejt Midlton, i ne greše. Princeza od Velsa obožava ovu modnu marku. Često je nosila kreacije ove kuće - i dok je na čelu bila njena omiljena dizajnerka Sara Barton i nakon što je ova kreatorka napustil poziciju pa ju je zamenio Šon Mekgir.
Kolekcije Alexander McQueen su toliko raznolike što pokazuju i modni izbori Kejt Midlton i haljina na Loren Sančez. Očekivati da supruga princa Vilijama obuče ovakav dekoltirani model je krajnje nerealno. Njih dve prate sasvim drugačiju estetiku, a bogatstvo dizajna i ideja kultnog brenda na kraju ih je ipak spojilo.
Kada bi Loren Sančez pronašla inspiraciju za svoj stil u odevnim kombinacijama kakve bira Kejt, bio bi to zanimljiv preokret. Omiljena princeza je uzor velikog broja ljudi, pa je i unuka Donalda Trampa, Arabela Kušner, iskopirala njen stajling.
A verovatno će neko iskopirati i modno izdanje Loren Sančez. Provokativniji stil kakav ona prati je jedan od vodećih svetskih trendova, a Christian Louboutin salonke koje je nosila spadaju u grupu kultnih cipela.
Stil supruge Džefa Bezosa nije ni lako kopirati, jer je papreno skup. O tome dovoljno govori i ogrlica kojom je ukrasila sinoćnje izdanje. Nosila je nakit sa priveskom od ogromnog dijamanta. Elegantna crna pismo- torba nije mogla da drži korak sa ovakvim asesoarom.
Loren je modnim izborom za gala veče u Vašingtonu podelila kritičare. Veliki broj ljudi smatra da je bila neprikladno odevena. Podsećanja radi, zvanični pisani kodeks oblačenja za državne večere u Beloj kući obično nalaže samo formalnu svecanu odeću, ostavljajući prostor za interpretaciju stilova.
Oni koji je brane, ističu da je Loren iskrena sa svojim modnim odabirima jer oblači ono što se njoj dopada umesto da podleže "konzervativnoj eleganciji". Poručuju i da se pravila odevanja menjaju i da Bela kuća više ne zahteva rigidnu skromnost iz prošlih vekova.
Loren Sančez dodaje da je negativni komentari nimalo ne dotiču. Alexander Mcqueen haljina to i dokazuje.
(Kurir.rs/Žena)
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