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Na starijim fotografijama iz vremena kada je bila studentkinja na Univerzitetu Sent Endruz, osmeh Kejt Midlton je izgledao malo drugačije. Gornji zubni luk je bio uži, a neki zubi nisu bili potpuno raspoređeni. Stomatolozi koji su analizirali njene fotografije, smatraju da se ne radi o velikoj estetskoj transformaciji, već o manjim korekcijama koje su poboljšale položaj i izgled zuba.

Kejt Foto: Whitehotpix / Zuma Press / Profimedia

Kasnije, posebno nakon veridbe sa princom Vilijamom 2010. godine, njen osmeh je izgledao šire i ravnomernije. Stručnjaci ističu da su prirodne karakteristike njenih zuba, poput specifičnog oblika prednjih zuba i manjih nepravilnosti, ostale vidljive. Procenuju da se nije podvrgla procedurama koje bi potpuno promenile izgled njenog osmeha.

Kejt Foto: Whitehotpix / Zuma Press / Profimedia

Jedna od najzastupljenijih pretpostavki je da je princeza od Velsa koristila lingvalne proteze, ortodontski aparat koji se postavlja na unutrašnju stranu zuba, pre venčanja. Ova metoda omogućava korekciju položaja zuba bez vidljivih proteza, što bi bilo posebno praktično za Kejt zbog velike medijske pažnje kojoj je godinama bila izložena. Podsetimo, od 2011. je u braku sa princom Vilijamom.

Da li Kejt Midlton ima krunice na zubima?

Stomatolozi pominju i takozvanu tehniku "mikro-rotacije“, veoma precizno pomeranje pojedinačnih zuba kako bi se postigao harmoničniji osmeh, ali bez potpuno veštačkog izgleda.

Kejt Midlton Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Kozmetičke procedure često ciljaju na savršeno ravne i ujednačene zube, ali njen slučaj je navodno bio suprotan. Male promene su imale cilj da se poboljša poravnanje njenih zuba. Moguće je da je korekcija uključivala blago proširenje gornjeg zubnog luka i promene u položaju bočnih sekutića.

Pored ortodontskih korekcija, često se spekuliše i o izbeljivanju zuba. Njeni zubi sada izgledaju svetlije nego na nekim starijim fotografijama, ali nemaju onu oštru belinu, koja se često povezuje sa "holivudskim osmehom“. Takva umerenost je jedan od razloga zašto se njen osmeh mnogima čini prirodnim. Profesionalno izbeljivanje i redovno čišćenje možda su doprineli ujednačenijoj boji zuba.

Kejt Midlton Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Često se postavlja pitanje da li princeza koristi keramičke krunice. Stomatolozi tvrde da to nije slučaj. Kada se upotrebe krunice, svi zubi često izgledaju potpuno isto, dok zubi Kejt Midlton i dalje imaju prirodne razlike u obliku i transparentnosti gleđi. Ukoliko je Kejt Midlton zaista imala neke korekcije, čini se da je cilj bio da se postigne nenametljiv rezultat.

(Kurir.rs/Žena)

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