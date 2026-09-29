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Knjiga "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" ponovo je otvorila jedan od najbolnijih perioda u istoriji kraljevske porodice – Dajaninu smrt i njenu sahranu 1997. godine. Brat pokojne princeze, Čarls Spenser, između ostalog, tvrdi da se sukobio s tadašnjim princem Čarlsom oko odluke da Vilijam i Hari, koji su tada imali 15 i 12 godina, hodaju iza majčinog kovčega.

Posebno je odjeknula njegova tvrdnja da je Čarls nakon Dajanine smrti tokom telefonskog razgovora zvučao ushićeno, "poput dobitnika na lutriji". Spenser tvrdi i da je tokom njihove svađe Čarls izgubio živce i poručio mu da će Dajana uskoro biti zaboravljena.

Foto: BBC / Ferrari / Profimedia

Bakingemska palata je reagovala retkim javnim saopštenjem kojim je, bez direktnog demantovanja pojedinačnih navoda, dovela u pitanje pouzdanost Spenserovog sećanja.

"Njegovo veličanstvo svestan je da bol zbog gubitka sestre može da zamagli razum, da utiče na prosuđivanje i oboji sećanja na načine koje drugi ne mogu da prepoznaju, čak ni mnogo godina nakon takvog gubitka", poručili su iz palate.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/5 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Peter Heimsath / DPA / Profimedia, parkerphotography / Alamy / Profimedia, Peter Lea / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kraljevska komentatorka Kinsi Šofild tvrdi da iza zatvorenih vrata vladaju frustracija i bes.

"Prema onome što čujem o reakcijama s obe strane, vladaju frustracija i bes, premda iz nešto različitih razloga", rekla je za Fox News Digital.

Prema njenom tumačenju, kralja posebno pogađa što se gotovo tri decenije nakon Dajanine smrti ponovo dovodi u pitanje njegov karakter.

Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

"Što se kralja tiče, mislim da postoji istinski bes zbog nečega što predstavlja napad na njegov karakter gotovo 30 godina nakon Dajanine smrti", objasnila je Šofild.

Dodala je kako Čarls već decenijama živi s time da ga se u delu javnosti prikazuje kao negativca u priči o njegovom propalom braku s Dajanom: "Čarls već decenijama živi s tim da ga prikazuju kao negativca u priči o Dajani. Nažalost, nije mu novo da ga u tuđoj verziji te priče prikazuju kao lošeg čoveka."

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: Instagram

Kod princa Vilijama, smatra Šofild, situacija je još osetljivija jer optužbe dolaze od njegovog ujaka: "Kod princa Vilijama postoji i dodatni osećaj izdaje. Reč je o njegovom ujaku, koji je na Dajaninoj sahrani slavno obećao da će njena ‘krvna porodica’ štititi Vilijama i Harija."

Vilijam je imao samo 15 godina kada je izgubio majku, a sada, gotovo tri decenije kasnije, ponovo se javno raspravlja o danima koji su usledili nakon njene smrti.

Foto: Phil Loftus / Capital pictures / Profimedia

"Vilijam sada mora da gleda kako taj isti ujak ponovo otvara neke od najtraumatičnijih događaja iz njegovog detinjstva i sluša izuzetno štetne optužbe na račun svog oca", rekla je stručnjakinja za kraljevsku porodica.

Istakla je i Vilijamovu buduću ulogu u monarhiji: "On nije samo Čarlsov sin. On je budući kralj. Monarhija koju Čarls Spenser napada institucija je koju će Vilijam naslediti."

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Prema njenom mišljenju, princ bi mogao da se pita i kome koristi ponovno iznošenje privatnih razgovora starih gotovo 30 godina te vraćanje javnosti na najteže periode odnosa Čarlsa i Dajane.

Britanska stručnjakinja za kraljevsku porodicu Hilari Fordvič takođe tvrdi da Vilijam nije blizak sa svojim ujakom, te da je, prema njenim izvorima, zbog svega "apsolutno besan".

Princeza Dajana sa bratom Čarlsom Spenserom Foto: CHARLES SPENCER / Planet / Profimedia

"Njegova javna ćutnja o ovoj temi vredna je poštovanja", rekla je, te dodala kako smatra da je Spenser ponovnim otvaranjem ove priče Vilijamu naneo bol.

Britanska televizijska voditeljka i fotografkinja Helena Čard situaciju iza zidova palate opisala je nešto drugačije. Prema njenim rečima, Bakingemska palata jeste "uzdrmana, ali ne paniči" zbog Spenserovih "verbalnih granata direktno prema vratima palate".

"Strategija je jasna: pustiti knjigu da nekoliko nedelja dobija bučan publicitet, a zatim jednostavno da nastavi da radi", rekla je.

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Prema njenim izvorima, Čarls je istovremeno tužan i ljut zbog ponovnog propitivanja njegovog ponašanja nakon Dajanine smrti: "Izvori kažu da je kralj Čarls tužan, ali i ljut, te da se oseća kao jagnje pred klanjem, suočen s beskrajnim napadima na svoj karakter. Princa Vilijama sve to pogađa još dublje. Ponovo se otvara trauma. Pomoćnici u palati kažu da je fokusiran na javne obaveze i zaštitu porodice."

Spenserove tvrdnje o Čarlsovoj reakciji na Dajaninu smrt osporio je i autor Kristofer Andersen, koji je nakon njene pogibije razgovarao s brojnim izvorima za svoju knjigu "Dan kada je umrla Dajana".

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"Svi su se sećali da je Čarls bio potpuno skrhan. 'Slomljen' je reč koju sam stalno slušao kada su opisivali trenutak u kojem je saznao za Dajaninu smrt", rekao je Andersen.

Prema njegovim izvorima, Čarlsova reakcija bila je potpuno drugačija od one koju sada opisuje Spenser: "Kada je Čarls u Balmoralu primio poziv i saznao da je Dajana poginula, jedan član osoblja rekao mi je da je ispustio krik koji je zvučao poput ranjene zveri,a zatim briznuo u plač. Drugi su opisivali Čarlsa kako jeca, dok mu suze teku niz lice."

Kralj Čarls III Foto: Kylie Cooper - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Andersen je rekao da je razgovarao i s medicinskim sestrama koje su bile u pariskoj bolnici kada je Čarls video telo bivše supruge.

Prema njihovim rečima, Čarls je ustuknuo kao da ga je nešto udarilo, a zatim otvoreno zaplakao. Andersen stoga smatra da su ljudi koji su mu tada opisivali kraljevo ponašanje bili uvereni da ga je Dajanina smrt potpuno slomila.

Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, nije isključio mogućnost da je Čarls tokom žestoke svađe sa Spenserom izgovorio nešto zbog čega bi posle mogao da zažali, posebno imajući u vidu pritisak kom je kraljevska porodica bila izložena nakon Dajanine smrti.

Sam Spenser ne povlači svoje tvrdnje. Nakon neuobičajeno oštrog saopštenja Bakingemske palate izjavio je da govori istinu, a kasnije je optužio palatu da pokušava da ga prikaže kao osobu čije sećanje nije pouzdano.

U galeriji pogledajte fotografije kralja Čarlsa i princeze Dajane s prinčevima:

1/10 Vidi galeriju Princeza Dajana sa prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia, © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

"Znam šta sam čuo", poručio je u razgovoru za CBS, te otkrio da je o spornoj Čarlsovoj izjavi govorio drugim ljudima još 1997. godine, među kojima je, prema njegovim rečima, bila i poznata novinarka Barbara Volters.

Spenser je potvrdio i da je nakon objavljivanja knjige razgovarao s oba sestrića, Vilijamom i Harijem, ali nije želeo da kaže da li Vilijam odobrava ono što je napisao.

Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

"Ne znam. Nisam ih pitao za odobrenje", rekao je. Objasnio je i da članove porodice nije uključivao u nastanak knjige kako niko ne bi mogao da pomisli da su učestvovali u njenom pisanju.

Gotovo 30 godina nakon Dajanine smrti tako se ponovo vode rasprave o jednom od najbolnijih poglavlja moderne britanske monarhije. Dok Spenser istrajava na tome da zapisuje svoja sećanja i želi da ispravi, kako tvrdi, neistine koje su se godinama ponavljale, mnogi fanovi kraljevske porodice stali su na stranu kralja Čarlsa.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia

Neki od njih podsetili su na to kako je upravo Spenser bio taj koji nije dozvolio Dajani selidbu u Altorp nakon razvoda, kao i to da sedam godina nisu bili u kontaktu. Istovremeno, bilo je i onih koji su se prisetili Dajaninog neslavnog razgovora s Martinom Baširom za "Panoramu", naglašivši kako je baš on bio taj koji je bazirano na falsifikovanim dokumentima nagovorio sestru da da intervju koji je na kraju i doveo do razvoda.

Ima i onih koji ističu kako Spenser ne komunicira s decom iz prvog braka, te da ga njegova najstarija ćerka Kiti čak nije ni zvala na svoju svadbu.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana