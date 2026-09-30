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Luksuzni penthaus na Vračaru, u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save, ovih dana privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Razlog je oglas za izdavanje prostrane nekretnine od 175 kvadrata sa čak 100 kvadratnih metara terasa i dva garažna mesta, a mnogi korisnici odmah su počeli da nagađaju da je reč upravo o stanu u kojem su godinama živeli Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić.

Foto: Damir Dervišagić, ATAIMAGES, Shutterstock

Njih dvoje su tokom braka zaista živeli u luksuznom penthausu na Vračaru, nedaleko od Hrama Svetog Save, a ranije se pisalo da je Teodosić nekretninu kupio nakon venčanja. Jelisaveta se pre nekoliko meseci iselila iz tog stana, dok sami bivši supružnici nisu javno potvrdili da je nekretnina iz aktuelnog oglasa upravo njihova.

Penthaus na dva nivoa i terasa od 100 kvadrata

Pažnju je dodatno privukao snimak unutrašnjosti stana koji se sada nudi za izdavanje. Prema podacima iz oglasa koji prenose domaći mediji, reč je o dvoetažnom penthausu površine 175 kvadratnih metara, uz još 100 kvadrata terasa i dva pripadajuća garažna mesta.Mesečna kirija iznosi 3.500 evra.

Već na prvi pogled jasno je da je enterijer zamišljen kao spoj modernog minimalizma i luksuza. Veliki dnevni boravak povezan je sa trpezarijom, a zahvaljujući staklenim površinama prostor je gotovo potpuno otvoren prema gradu. Kuhinja je uređena jednostavno, u čistim linijama, sa ugradnim elementima, dok je od velikog trpezarijskog stola odvaja šank.

Neutralne nijanse, veliki prozori i otvoren raspored dominirali su i domom Jelisavete i Teodosića koji je ranije prikazivan u medijima, a njihov stan bio je poznat upravo po panoramskom pogledu na Hram Svetog Save i veliki deo Beograda.

Kupatilo u mermeru, stakleni zid i ogledalo iznad kreveta

Jedan od najupečatljivijih delova nekretnine jeste veliko kupatilo obloženo mermerom. U njemu se nalazi kada, dok ga od spavaće sobe odvaja veliki stakleni zid, što prostoru daje izgled luksuznog hotelskog apartmana.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Ni spavaća soba ne prolazi nezapaženo. Iznad kreveta nalazi se veliko ogledalo na plafonu, dok iz gotovo svih prostorija postoji izlaz na terasu koja prati veći deo stana.

Upravo položaj na poslednjim etažama zgrade omogućava pogled na različite delove Beograda, što je godinama bilo jedno od prepoznatljivih obeležja doma poznatog para.

Posebno uređena soba za decu

Mnogo pažnje posvećeno je i dečjoj sobi. Kreveti su rađeni po meri i postavljeni na sprat, sa posebnim stepeništem, kako bi prostor istovremeno bio funkcionalan i prilagođen deci.

Pogledajte u galeriji slike nekadašnjeg para:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Jelisaveta i Miloš tokom braka dobili su ćerku Petru i sina Bogdana, a raniji prikazi njihovog doma pokazivali su da je veliki deo enterijera bio prilagođen porodičnom životu.

Cena od 3.500 evra pokrenula raspravu

Čim je snimak nekretnine objavljen, komentari su počeli da se nižu. Mnogi su pokušavali da otkriju kome penthaus pripada, a ime Miloša Teodosića pojavilo se među najčešćim pretpostavkama.

- Ovo mora da je Teov - napisao je jedan korisnik.

- Teodosić... - dodao je drugi.

Pogledajte u galeriji fotografije stana koje je objavljivala Jelisaveta Orašanin:

1/10 Vidi galeriju Penthaus u kome živi Jelisaveta Orašanin Foto: Printscreen/ Instagram/ jagodenamagli

Neke je više od identiteta vlasnika zainteresovala sama cena.

- Da li to, što je reprezentativac, utiče na cenu stana ili je kao i kod običnih "nereprezentativnih" - našalio se jedan korisnik.

Drugi je ironično komentarisao da se za taj novac možda može pronaći penthaus i u Parizu, dok je bilo i onih koji su celu priču okrenuli na šalu:

- Bravo! Daj mu moj broj ako je singl.

Da li je zaista reč o njihovom stanu?

Anketa Da li je ovo luksuzna nekretnina u kojoj su živeli Teodosić i Jelisaveta Orašanin? Da, to je taj stan. Samo su izbacili nepotrebne stvari 50% Ne, to je stan nekog drugog reprezentativca 50%

Sličnosti između nekretnine iz oglasa i ranije opisanog doma Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića dovoljne su da pokrenu nagađanja: Vračar, neposredna blizina Hrama Svetog Save, luksuzni penthaus, velika terasa i enterijer visokog standarda.

Ipak, u ovom trenutku nema javne potvrde Jelisavete ili Miloša da je upravo stan sa snimka nekretnina u kojoj su oni živeli. Dok čekamo da se par oglasi vi u nastavku glasajte da li mislite da je reč o njihovom stanu.

Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi