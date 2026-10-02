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Holivudski glumac Tom Kruz tokom karijere je mnogo puta delio crveni tepih sa članovima britanske kraljevske porodice, ali jedno poznanstvo iz 1992. godine i dalje posebno pamti.

Govoreći u intervjuu za francusku emisiju 20h30 le dimanche, Kruz se prisetio susreta sa princezom Dajanom i opisao je kao "briljantnu i inteligentnu ženu".

- Bila je poput Vilijama i Kejt – pristupačna, prirodna i neposredna - rekao je glumac.

Susret koji se pamti decenijama

Povod za pitanje o princezi Dajani bio je nedavni susret Kruza sa princem Vilijamom i princezom Kejt na svetskoj premijeri filma Digger u Londonu.

Tom Kruz Foto: Steve Vas / imago stock&people / Profimedia

Kako je Tom Kruz upoznao princezu Dajanu?

Kruz je princezu Dajanu upoznao 1992. godine na premijeri filma Far and Away, romantične avanturističke drame u kojoj je igrao zajedno sa tadašnjom suprugom Nikol Kidman.

Njihov kontakt nije ostao samo na tom susretu. Pet godina kasnije, 1997. godine, Kruz je prisustvovao sahrani princeze Dajane u Vestminsterskoj opatiji.

Tada je, zajedno sa Nikol Kidman, bio među brojnim poznatim ličnostima koje su došle da odaju poslednju počast omiljenoj princezi. Među prisutnima su bili i Stiven Spilberg i Tom Henks.

Ponovni susreti sa Vilijamom i Kejt

Kejt Midlton i Tom Kruz Foto: Justin Ng / Alamy / Profimedia

Veza između Toma Kruza i britanske kraljevske porodice nastavila se i narednih godina. U maju 2022. princ Vilijam i Kejt Midlton, tada vojvoda i vojvotkinja od Kembridža, prisustvovali su britanskoj premijeri filma Top Gun: Maverick.

Njihov susret tada je privukao veliku pažnju javnosti, a snimci sa crvenog tepiha postali su viralni na društvenim mrežama.

Opuštenija atmosfera nego ranije

Za razliku od susreta 2022. godine, ovogodišnja premijera filma Digger protekla je u znatno opuštenijoj atmosferi. Kruz i princeza Kejt delovali su veoma srdačno, a glumac joj je čak pomogao dok je silazila niz stepenice.

Mnogi su primetili da je komunikacija između njih ovog puta bila mnogo spontanija, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti za odnos holivudske zvezde i britanske kraljevske porodice.

Iako je od njegovog prvog susreta sa princezom Dajanom prošlo više od tri decenije, Tom Kruz i dalje ističe da ga njena toplina, neposrednost i harizma podsećaju na osobine koje danas vidi kod princa Vilijama i princeze Kejt.

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana