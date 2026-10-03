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Holivudski glumac Džeremi Rener (55) javnost je oduševio svojom željom da pomogne drugima, ali ga je upravo taj čin umalo koštao života. Kobnog jutra, 1. januara 2023. godine, Rener je pokušavao da pomogne svom nećaku Aleksu da izvuče automobil iz snega, koristeći svoju mašinu tešku gotovo šest i po tona.

Pokušao da spase nećaka, pa završio pod ralicom

Nakon što je uspeo da oslobodi vozilo, glumac je izašao iz kabine, ali nije povukao ručnu kočnicu. Kada je teška mašina počela nekontrolisano da klizi prema njegovom nećaku, Rener je pokušao da se vrati u kabinu kako bi sprečio tragediju. Međutim, izgubio je ravnotežu i završio pod gusenicama višetonске mašine.

Posledice su bile stravične. U nesreći koja ga je, kako je sam opisao, doslovno „samlela“, slomio je više od 30 kostiju, uključujući 14 rebara, pršljen i lobanju. Zadobio je i teške povrede pluća i jetre.

Džeremi Rener Foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

„Mogao sam da vidim svoje oko drugim okom“

U jednom od kasnijih intervjua, Rener je otkrio i jeziv detalj o povredi oka, koje mu je, kako je rekao, ispalo iz očne duplje.

„Verujem da sam mogao da vidim svoje oko drugim okom“, izjavio je glumac.

Lekari su morali da mu rekonstruišu očnu duplju pomoću metalnih pločica i šrafova. U jednom trenutku njegovo srce je prestalo da kuca, a Rener je kasnije priznao da je tehnički „umro“ na mestu nesreće, pre nego što su uspeli da ga reanimiraju.

Pisao oproštajna pisma tokom oporavka

Tokom oporavka, koji je najpre proveo u bolnici, a potom kod kuće, glumac je priznao da ga je obuzimala ogromna krivica. Čak se izvinjavao svojoj porodici zbog bola koji im je naneo.

„To je moja greška i ja sam je platio“, rekao je kroz suze u emotivnom intervjuu.

Otkrio je i da je u najtežim trenucima počeo da piše oproštajna pisma, verujući da možda neće preživeti. Ipak, uprkos svemu što mu se dogodilo, Rener je istakao da bi bez razmišljanja ponovo učinio isto ukoliko bi time mogao da spase život svog nećaka.

Foto: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Od invalidskih kolica do skijanja

Njegov oporavak bio je gotovo jednako neverovatan kao i sama nesreća. Iz invalidskih kolica uspeo je da ponovo stane na noge, najpre uz pomoć hodalice, a samo nekoliko meseci kasnije počeo je da hoda uz pomoć štapa.

Više od tri godine nakon nesreće, Rener se ne samo vratio glumi već je objavio i memoare „My Next Breath“, u kojima je opisao svoje iskustvo i put kroz oporavak. Njegova istrajnost nakon stravične nesreće inspirisala je milione ljudi širom sveta, a nedavnom objavom snimka na kojem ponovo skija pokazao je koliko se daleko oporavio.

Ponovo radi ono što voli

Rener je danas ponovo aktivan i pred kamerama, ali i van njih. Snimak na kojem ponovo skija posebno je privukao pažnju javnosti, jer je upravo nekoliko godina ranije njegova borba za život počela nakon nesreće sa ralicom.

Glumac je tako pokazao da se, čak i nakon najtežih životnih udaraca, može nastaviti dalje.

Džeremi Rener publici je najpoznatiji po ulozi Klinta Bartona, odnosno Hokaja, u filmskom serijalu „Osvetnici“, kao i po brojnim drugim ulogama tokom uspešne karijere.

(Kurir.rs/Večernji.hr)