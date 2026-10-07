Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Janičari ponižavaju i zlostavljaju sultana Osmana II Foto: Promo

Sadržaj 83. epizode

Svrgavanje sultana Osmana pretvara se u krvavi obračun, dok se on suočava sa poniženjem kakvom se niko nije nadao. Izveden je iz glavne komande i uz uvrede, pretnje i zlostavljanje sproveden pred vojsku i narod koji ga nazivaju izdajnikom i optužuju za bratoubistvo. Kosem saznaje da je njen sin u rukama pobunjenika po naređenju Halime, Dilrube i Davut-paše i odlučuje da ga odvede na sigurno mesto, dok pokušava da spreči najgore.

Dok Osman ostaje bez prestola, njegovi protivnici proglašavaju Mustafu za novog sultana, sa čime je Kosem prinuđena da se složi zbog svoje dece. Halime pokušava da ubedi sina da prihvati novu ulogu, ali njegovo neprimereno ponašanje izaziva zabrinutost i među onima koji su ga doveli na presto. Istovremeno, Dilruba i Davud-paša shvataju da im Osman i dalje predstavlja opasnost i žele da ga se reše pre nego što Kosem sazna da su njena deca ubijena.

Kosem u poslednjem trenutku uspeva da spasi Osmana Foto: Promo

Situacija se dodatno komplikuje kada vojska odbije da dozvoli Osmanovo pogubljenje. Iako prihvataju Mustafu kao vladara, janičari jasno poručuju da neće dopustiti da bivši sultan bude ubijen. Osman, potpuno slomljen nakon gubitka svega što je imao, suočava se sa Davut-pašom, koji sada tvrdi da može da radi s njim šta želi.

Dok Kosem veruje da je izgubila svoju decu, stiže vest koja joj vraća nadu. Bulbul-aga joj otkriva da je uspeo da spase prinčeve iz požara i sakrije ih na sigurnom mestu. Kosem tada dobija novu snagu da se bori za svoje sinove, dok se u palati već slavi Mustafa kao sultan i počinje nova, neizvesna borba za vlast.

Humašah i Meleksima ne uspevaju da pomognu sultanu Foto: Promo

Bonus video: