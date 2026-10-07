Slušaj vest

Nekad je sanjao o karijeri vozača trka, nakon što je s legendarnim Stivom Mekvinom jurio njegovim "poršeom" brzinom od gotovo 250 kilometara na sat. Više od pola veka kasnije, 82-godišnji Majkl Daglas za naslovnicu magazina People provezao se ulicama Njujorka u retkom kabrioletu Aston Martin iz 1962. godine, doduše znatno sporije. Vožnju je opisao kao uzbudljivu i pomalo zastrašujuću jer se bojao da neko ne ogrebe automobil vredan milion dolara, a priznao je i da su ga probudile lepe uspomene na Mekvina.

Prisećanja mu ovih dana nisu strana. Poslednje dve godine zvezda filmova "Fatalna privlačnost" i "Niske strasti" s koautorima Šejnom Salernom i Majklom Flemingom Mlađim radila je na opsežnim memoarima. "Knjigu sam nazvao 'One Helluva Ride' jer je moj život bio pravi rolerkoster još od detinjstva", objasnio je glumac.

Majkl Daglas Foto: Chema Clares/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

U senci slavnog oca

Daglas je odrastao razapet između Holivuda i istočne obale, nakon što su se njegovi roditelji, legendarni Kirk Daglas i glumica Dajana Dil, razveli dok je bio dete. U Los Anđelesu je posećivao filmske setove i zabave na koje su dolazili Frenk Sinatra, Bert Lankaster i Gregori Pek, dok je u Njujorku jednom za dlaku izbegao otmicu, verovatno upravo zbog slavnih roditelja.

Zaklinjao se da nikad neće postati glumac jer mu je smetalo koliko je otac odsutan. Ipak, krenuo je njegovim stopama, a Oskara je osvojio već s 31 godinom kao producent filma "Let iznad kukavičjeg gnezda". Drugi je stigao za ulogu beskrupuloznog Gordona Geka u "Wall Streetu".

Kirk Daglas Foto: AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Odnos s ocem jedna je od glavnih tema knjige. "Bio je Supermen. Svako dete gleda takvog oca i pita se kako bi ikad moglo da bude poput njega. Pritisak sam podnosio tako što sam se zatvorio u sebe", priznao je. Zbližili su se tek nakon što je Kirk 1991. preživeo pad helikoptera i ubrzo potom moždani udar. "Potpuno se promenio. Pojavila se ranjivost i saosećanje za porodicu. Uživali smo u trećem činu njegovog života", rekao je Daglas o ocu koji je preminuo 2020. u 103. godini.

Foto: 20thCentFox / Everett / Profimedia

Droga, afere i sin iza rešetaka

Daglas ne krije da mu život nije bio samo glamur. Detaljno piše o konzumiranju kokaina, a prisetio se i noći nakon koje je zaspao sa slamkom u nosu. Kaže da je droga u to vreme bila deo kulture, ali s vremenom je postalo mračnije. Pritisak zbog uspešne karijere, posrnulog prvog braka s Dijandrom i sinovljevih problema sa zavisnošću gurnuo ga je dublje u kokain. "Mislim da je to bio veliki razlog propasti mog prvog braka i odlaska na odvikavanje", iskreno je rekao.

Progovorio je i o sinu Kameronu, koji je sedam godina proveo u zatvoru zbog droge, priznavši da oseća krivicu jer ga je sin možda gledao u najgorim danima.

Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Prvi put je otkrio i romanse s Ketlin Tarner tokom snimanja filma "Lov na zeleni dijamant" i s Džin Triplhorn, partnerkom iz "Niskih strasti", dok mu je brak s Dijandrom bio na klimavim nogama. Prema rečima Salerna, Daglas je obe žene nazvao i zamolio za dozvolu pre nego što je napisao njihove priče. "Nisam to uradio da bih se hvalio osvajanjima. To su ljudi s kojima sam imao odnos u životu", pojasnio je.

Rak koji mu je promenio prioritete

Godinama je odbijao da napiše memoare, a predomislio se tek kad je zašao u osamdesete. Kaže da je želeo da ostavi trag o nasleđu dveju generacija Daglasovih i oko 170 filmova, ali i nešto za unuke Luu i Rajdera.

Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Prekretnicu u životu doživeo je 2010, kad mu je dijagnostikovan rak jezika četvrtog stadijuma. "Tokom hemoterapije i zračenja video sam koliku podršku imam u deci i koliko je Ketrin bila divna. Nakon toga su mi se prioriteti promenili", ispričao je glumac, koji je s Ketrin Zitom Džons u braku gotovo 26 godina i s njom ima decu Dilana i Ceris.

Danas živi sporije i mirnije. Od serije "Franklin" iz 2024. nije snimao veće projekte, a to mu, kaže, ne smeta. Radije gleda kako supruga i deca blistaju u svojim projektima, a za sebe je pronašao novu ulogu: porodični je putni agent zadužen za planiranje praznika.

Video: Biografija Nenada Nenadovića