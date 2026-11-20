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Većina ljudi avionski režim na telefonu uključuje samo kada putuje avionom, ali ova funkcija može da bude korisna i u svakodnevnim situacijama. Od problema sa mobilnim signalom i brzog pražnjenja baterije do trenutaka kada želite da se odmorite od poziva i poruka - postoji nekoliko razloga zbog kojih bi trebalo češće da je koristite.

Avionski režim jedna je od najjednostavnijih funkcija svakog pametnog telefona, ali mnogi korisnici ne znaju u kojim sve situacijama može da im bude od koristi. Njegova osnovna namena je isključivanje mobilne mreže, mada u zavisnosti od uređaja i podešavanja može privremeno da isključi i Wi-Fi i Bluetooth. Upravo zbog toga može da bude koristan u nekoliko svakodnevnih situacija, čak i kada ne planirate putovanje.

Mobilni telefon spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

1. Kada vam se telefon brzo prazni, a signal je veoma slab

Ako se nalazite u podrumu, garaži, liftu ili na mestu na kojem je mobilni signal veoma slab, telefon može neprestano da pokušava da pronađe stabilnu mrežu. Takvo traženje signala može da poveća potrošnju baterije, posebno kada je prijem veoma loš.

Ukoliko vam u tom trenutku nisu potrebni mobilni internet ili pozivi, možete da uključite avionski režim i tako isključite mobilnu mrežu. Ovo je posebno korisno kada znate da ćete duže vreme boraviti na mestu bez signala, jer telefon neće neprestano pokušavati da uspostavi vezu. Ipak, avionski režim nije čarobno rešenje za bateriju - najveća korist zavisi od toga koliko je uređaj prethodno trošio energije na povezivanje sa mrežom.

Foto: Shutterstock

2. Kada telefon ima problem sa mobilnim signalom

Sigurno vam se dogodilo da telefon pokazuje signal, ali ne možete da uspostavite poziv ili koristite mobilni internet. Jedan od najjednostavnijih trikova koji u takvoj situaciji možete da isprobate jeste da uključite avionski režim na desetak sekundi, a zatim ga ponovo isključite.

Na ovaj način telefon prekida postojeću mobilnu vezu i ponovo pokušava da se registruje na dostupnu mrežu, što može da pomogne kada je uređaj zadržao nestabilnu vezu ili se nije pravilno povezao nakon promene lokacije. Ipak, ako u vašem okruženju nema odgovarajuće pokrivenosti mrežom, ovaj postupak neće rešiti problem.

Foto: ChatGPT

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3. Kada želite da se telefon brže napuni

Ako imate malo vremena da dopunite bateriju pre izlaska iz kuće, avionski režim može da bude koristan jer telefon tokom punjenja neće trošiti energiju na održavanje mobilne veze, pozive i prenos podataka. Na taj način deo energije koji bi inače odlazio na povezivanje sa mrežom može da bude iskorišćen za dopunjavanje baterije.

Razlika u brzini punjenja zavisi od modela telefona, punjača, temperature uređaja i aplikacija koje rade u pozadini, tako da ne treba očekivati dramatično brže rezultate. Ipak, u određenim situacijama ova opcija može da pomogne, naročito ako istovremeno ne koristite telefon dok je priključen na punjač.

Foto: Shutterstock

4. Kada želite da se odmorite od poziva i notifikacija

Avionski režim može da posluži i kao jednostavan način da napravite pauzu od telefona, posebno tokom rada, učenja, čitanja ili pred spavanje. Kada ga uključite, klasični mobilni pozivi i SMS poruke neće stizati dok je mobilna veza isključena, a nećete primati ni obaveštenja koja zahtevaju internet konekciju.

Važno je, međutim, znati da avionski režim nije isto što i potpuni režim bez ometanja. Ako ponovo uključite Wi-Fi, aplikacije mogu nastaviti da primaju poruke i obaveštenja preko interneta. Ukoliko želite da vas niko ne ometa, možete koristiti i opciju Ne uznemiravaj (Do Not Disturb), koja omogućava da sami odredite koji pozivi i obaveštenja mogu da prođu.

Foto: ChatGPT

5. Kada želite da koristite telefon bez mobilnog interneta

Postoje situacije kada vam telefon treba, ali vam internet nije neophodan. Možete, na primer, da slušate muziku koju ste prethodno preuzeli, gledate sačuvane video-snimke, čitate dokumente ili koristite aplikacije koje rade bez internet veze, dok avionski režim isključuje mobilnu mrežu i sprečava nepotrebnu potrošnju podataka.

Ovo može biti posebno praktično tokom putovanja u inostranstvo, kada želite da izbegnete neočekivanu potrošnju mobilnog interneta u romingu. Ipak, treba imati u vidu da avionski režim sam po sebi ne garantuje potpunu privatnost niti zaštitu od praćenja, naročito ako ponovo aktivirate Wi-Fi ili Bluetooth.

Foto: ChatGPT

Kako da uključite avionski režim na Androidu i iPhone telefonu?

Na većini Android telefona dovoljno je da prevučete prstom od vrha ekrana nadole kako biste otvorili brza podešavanja, a zatim pronađete ikonicu aviona i dodirnete je. Na iPhone uređajima potrebno je da otvorite Control Center i izaberete istu ikonicu, dok je opcija dostupna i kroz Settings, odnosno Podešavanja.

Korisno je znati da na savremenim telefonima Wi-Fi i Bluetooth mogu ponovo da se uključe čak i dok je avionski režim aktivan. To znači da možete da slušate muziku preko bežičnih slušalica ili koristite internet preko Wi-Fi mreže, dok je mobilna mreža isključena. Avionski režim nije funkcija koju morate da uključujete svakog dana bez razloga, ali u pravom trenutku može da bude veoma koristan alat. Najvažnije je da znate šta tačno isključuje i kako da ga prilagodite svojim potrebama.