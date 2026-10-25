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Britanski muzičar Stingnedavno je proslavio 75. rođendan. Rođen je 2. oktobra 1951. godine u Volsendu na severoistoku Engleske kao Gordon Metju Tomas Samner, a tokom gotovo pet decenija duge karijere postao je jedan od najpoznatijih muzičara na svetu. Karijeru je počeo kao član grupe The Police, a nakon raspada benda izgradio je jednako uspešnu samostalnu karijeru.

Iako je tokom karijere nanizao brojne hitove i njegovi albumi prodati su u više od 100 miliona primeraka širom sveta, njegov privatni život takođe je godinama privlačio veliku pažnju. Posebno se pričalo o početku njegove veze s današnjom suprugom Trudi Stajler, koji je bio skandalozan.

U galeriji pogledajte fotografije Stinga i Trudi:

1/4 Vidi galeriju Sting i njegova druga žena Trudi Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia, Terence Baelen / Starface / Profimedia, Maria Laura Antonelli / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sting je pre Trudi bio u braku s irskom glumicom Frensis Tomelti. Venčali su se 1976. godine i dobili dvoje dece, sina Džoija i ćerku Fušiju. Međutim, njihov brak je okončan 1984. godine, a razlog razvoda bila je Stingova afera s Frensisinom najboljom prijateljicom - Trudi.

Stingova prva i sadašnja supruga zajedno su pile kafu i išle u šoping, a njihove porodice živele su jedna pored druge. Da stvar bude još gora, u vreme kada je Sting započeo aferu s Trudi, Frensis je rodila njihovo drugo dete.

Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Ni Sting ni Trudi nikad nisu krili da početak njihove ljubavne priče nije bio nimalo idealan.

"Nijedno od nas nije ponosno na situaciju koja se jednostavno dogodila. Voleli smo se, venčali i dobili još dece, to je naša priča", rekla je Trudi jednom prilikom.

Foto: Katja Ogrin / PA Images / Profimedia

Osim tog skandaloznog početka njihove veze, uz ovaj par bila je vezana još jedna kontroverza. Godinama se u medijima ponavlja njegova izjava o sedmosatnom tantričkom seksu s Trudi. Mnogi su bili šokirani njegovim izjavama, dok su se drugi divili slavnom paru, a onda je muzičar konačno objasnio šta je hteo da kaže.

Foto: Backgrid/Mega / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Uopšte mi ne smeta da pričam o tome, to je vrlo zdravo. Nikada nismo razgovarali o intimnim vezama sa svojim roditeljima. Srećan sam na mnogo, mnogo načina, a zdravlje u ovim godinama je nešto što ne uzimam zdravo za gotovo. Izgubio sam mnogo prijatelja koji nisu stigli ovoliko daleko, tako da cenim svaki dan kako dolazi", rekao je Sting na tu temu.

Venčali su se 1992. godine i zajedno su dobili četvoro dece, Miki, Džejka, Eliota i Đakoma.

Foto: Screenshot

Njihova ljubavna priča s vremenom je dobila sasvim drugačiji nastavak od onoga koji je obećavao njen početak, te su nakon više od 40 zajedničkih godina, od čega 34 u braku, još zaljubljeni kao prvog dana.

Podsetimo, Sting je na sceni prisutan još od kraja 1970-ih, a još ne razmišlja o povlačenju.

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