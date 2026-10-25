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U okviru Beogradskog sajma knjiga, danas u 11 časova, u sali „Ivo Andrić“, održana je promocija knjige „Poslednji nomadi“, čiji je autor mongolski pisac Enhbatar Khularbatar.

O knjizi, njenom značaju i svetu mongolskih nomada govorili su autor Enhbatar Khularbatar i Vladimir Medenica, koji su prisutnima približili kulturno nasleđe Mongolije, tradiciju nomadskog načina života i značaj očuvanja običaja koji predstavljaju važan deo identiteta mongolskog naroda.

Promocija knjige „Poslednji nomadi“
Foto: Ustupljene fotografije

Knjiga „Poslednji nomadi“ pruža priliku čitaocima da se upoznaju sa životom, vrednostima i tradicijom ljudi koji su vekovima čuvali posebnu vezu sa prirodom i prostranstvima mongolske stepe. Promocija je ujedno bila prilika za predstavljanje mongolske kulture i književnosti domaćoj publici, kao i za jačanje kulturnih veza između Srbije i Mongolije.

Promociji je prisustvovao i Vladimir Stolović, počasni konzul Mongolije u Republici Srbiji, čime je dodatno istaknut značaj kulturne saradnje i međusobnog upoznavanja dva naroda.

Promocija knjige „Poslednji nomadi“
Foto: Ustupljene fotografije

  Ovaj događaj predstavlja još jedan doprinos predstavljanju bogatog kulturnog nasleđa Mongolije u Srbiji i razvoju prijateljskih odnosa dve zemlje kroz književnost, kulturu i razmenu iskustava.

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Bonus video: 

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OTVOREN 18. MEĐUNARODNI PODGORIČKI SAJAM KNJIGA I OBRAZOVANJA! Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Balša Janković