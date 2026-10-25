da li je se sećate

da li je se sećate

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Iako je publika širom regiona najviše pamti po ulozi setne Mione u kultnom ostvarenju "Selo gori, a baba se češlja", glumica Mariana Aranđelović izgradila je bogatu i raznoliku karijeru. Diplomirala je 2004. godine na Akademiji umetnosti BK pod mentorstvom dvoje velikana – Nikite Milivojevića i Anite Mančić.

Mariana Arandjelovic u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Youtube/selogoriababaseceslja

Njen talenat nije ostao nezapažen ni u godinama koje su usledile, pa smo imali priliku da je gledamo u popularnim projektima poput "Kamiondžija d.o.o.", "Šetnje sa lavom", "Urgentnog centra" i "Državnog službenika".

Pedagoški rad i akademska karijera

Pored glumačkih angažmana, Mariana se uspešno oprobala i u prosveti. Tokom 2009. i 2010. godine radila je kao asistent profesoru Milivojeviću na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, prenoseći svoje znanje studentima glume i multimedijalne režije. Ova faza njene karijere potvrđuje duboku posvećenost dramskoj umetnosti, ne samo kroz praksu, već i kroz obrazovanje novih generacija umetnika.

Pionirka srpske stend-ap scene

Ono po čemu je Mariana jedinstvena u našoj zemlji jeste titula prve žene koja je profesionalno zakoračila u svet stend-ap komedije. Njen prelazak u ovaj žanr bio je prirodan sled događaja, s obzirom na to da je oduvek važila za osobu koja voli humor i zabavu. Za ovakav korak bio je presudan podsticaj njenog kolege i prijatelja Srđana Jovanovića. Govoreći o svojim počecima u komediji, Mariana je za portal "Superžena" izjavila:

U galeriji pogledajte kako Marijana Aranđelović izgleda danas:

1/6 Vidi galeriju Glumica Mariana Aranđelović Foto: maryjanepoppers/instagram

"Istina je da sam ja oduvek bila klovn, na neki način. Tako sam za prijatelje često i sticala osobe slične sebi, koje vole dobar humor. Stand Up komedijom sam počela da se bavim na nagovor mog prijatelja i kolege, glumca i našeg prvog stand up komičara Srđana Jovanovića. Humoristička serija "Glavom kroz zid" je njegov autorski projekat, u režiji Filipa Čolovića, izuzetnog mladog reditelja. U formi igranog skeča i stand up nastupa, u ovom projektu sam učetvovala i ja, kao i mnogi glumci i komičari iz Srbije i regiona. Preporučujem je kao dozu kvalitetnog humora".

Danas, Mariana Aranđelović predstavlja spoj klasičnog dramskog obrazovanja i savremenog scenskog humora, ostajući jedno od najoriginalnijih lica na domaćoj umetničkoj sceni.

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