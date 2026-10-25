Sećate li se Radašinove ćerke iz serije "Selo gori, a baba se češlja"? Da danas prođe kraj vas na ulici ne biste je prepoznali
- Mariana Aranđelović je publici najpoznatija kao Miona iz serije 'Selo gori, a baba se češlja', a diplomirala je na Akademiji umetnosti BK 2004. godine.
- Igrala je i u 'Kamiondžija d.o.o.', 'Šetnje sa lavom', 'Urgentnom centru' i 'Državnom službeniku'.
- Radila je i kao asistent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a važi za prvu srpsku stend-ap komičarku.
Iako je publika širom regiona najviše pamti po ulozi setne Mione u kultnom ostvarenju "Selo gori, a baba se češlja", glumica Mariana Aranđelović izgradila je bogatu i raznoliku karijeru. Diplomirala je 2004. godine na Akademiji umetnosti BK pod mentorstvom dvoje velikana – Nikite Milivojevića i Anite Mančić.
Njen talenat nije ostao nezapažen ni u godinama koje su usledile, pa smo imali priliku da je gledamo u popularnim projektima poput "Kamiondžija d.o.o.", "Šetnje sa lavom", "Urgentnog centra" i "Državnog službenika".
Pedagoški rad i akademska karijera
Pored glumačkih angažmana, Mariana se uspešno oprobala i u prosveti. Tokom 2009. i 2010. godine radila je kao asistent profesoru Milivojeviću na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, prenoseći svoje znanje studentima glume i multimedijalne režije. Ova faza njene karijere potvrđuje duboku posvećenost dramskoj umetnosti, ne samo kroz praksu, već i kroz obrazovanje novih generacija umetnika.
Pionirka srpske stend-ap scene
Ono po čemu je Mariana jedinstvena u našoj zemlji jeste titula prve žene koja je profesionalno zakoračila u svet stend-ap komedije. Njen prelazak u ovaj žanr bio je prirodan sled događaja, s obzirom na to da je oduvek važila za osobu koja voli humor i zabavu. Za ovakav korak bio je presudan podsticaj njenog kolege i prijatelja Srđana Jovanovića. Govoreći o svojim počecima u komediji, Mariana je za portal "Superžena" izjavila:
U galeriji pogledajte kako Marijana Aranđelović izgleda danas:
"Istina je da sam ja oduvek bila klovn, na neki način. Tako sam za prijatelje često i sticala osobe slične sebi, koje vole dobar humor. Stand Up komedijom sam počela da se bavim na nagovor mog prijatelja i kolege, glumca i našeg prvog stand up komičara Srđana Jovanovića. Humoristička serija "Glavom kroz zid" je njegov autorski projekat, u režiji Filipa Čolovića, izuzetnog mladog reditelja. U formi igranog skeča i stand up nastupa, u ovom projektu sam učetvovala i ja, kao i mnogi glumci i komičari iz Srbije i regiona. Preporučujem je kao dozu kvalitetnog humora".
Danas, Mariana Aranđelović predstavlja spoj klasičnog dramskog obrazovanja i savremenog scenskog humora, ostajući jedno od najoriginalnijih lica na domaćoj umetničkoj sceni.
Pogledajte video: Nenad Okanović podelio anegdotu sa seta