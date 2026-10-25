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Komad "Martin udio" na 46. Borinim pozorišnim danima, publika u Vranju pogledala je treće večeri festivala. Tri priče koje se dešavaju na prostorima Beograda, Pala i Like, prate dešavanja od šezdesetih godina prošlog veka pa do danas. Reditelj predstave Nikola Bundalo zadovoljan je učešćem na festivalu "sa jakom tradicijom i dobrom selekcijom". Dramski tekst "Martin udio" nastao je prema istoimenom romanu Sanje Savić Milosavljević

U dobrom društvu

- Veliko je zadovoljstvo biti na festivalu sa ovako jakom tradicijom i u odličnoj selekciji. Narodno pozorište Republike Srpske je već dolazilo u Vranje, ali meni je ovo prvi put da se moja predstava takmiči ovde. "Martin udio" prati likove na prostorima Beograda, Pala i Like od šezdesetih godina prošlog veka do danas. To je priča o jednoj porodici i potrazi za korenima u Krajini. Likovi su autentični za naš kraj, pa me je posebno zanimalo kako će ih doživeti publika van naše matične scene. Mislim da ljude privlači istina koju nudimo. Sve te sudbine nosimo sa sobom, one su deo našeg identiteta i zato ih igramo iskreno. - rekao je uoči izvođenje predstave reditelj Bundalo.

Reditelj Nikola Bundalo Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic



Glumica Nikolina Friganović u komadu u ulozi Milke Bogunović. Ona ističe da su Borini pozorišni dani, jedan od značajnijih festivala u regionu.

- Meni je drugi put da dolazim u Vranje i na žalost ni prvi ni drugi put nisam imala priliku da vidm vaš grad, ali sam imala priliku već jednom da osetim i čujem kako je igrati pred Vranjancima vašom publikom i zaista mi je bilo zadovoljstvo. Pretpostavljam da će tako biti i večeras, neki dobri duh domaćina se uvek oseti i proverava i kroz pozorište i kroz organizaciju tako da jedva čekam da vidim kakav će večerašnji susret da bude. Što se tiče lika Milke Bogunović to je jedan od možda prvih likova u životu, do sad u mom radu da sam poželela da igram. Nikad nisam imala neku želju kao da igram neku ulogu iz neke dramske literature, ali kada sam pročitala roman mnogo pre nego što je uopšte počela priča o ovoj predstavi, rekla sam "bože baš bih volela da igram ovaj lik". Igrom slučaja to se i desilo, nekako je zaista nosim u srcu. U pitanju je jedna žena koja je ostavljena na više načina, odbačena u svom životu i ona se odlučila da taj svoj život posveti svojoj porodici da ona sebi bude na poslednjem mestu i celi svoj život žrtvuje za svoju porodicu. Nedovoljno voljena, teška pomalo, jedna kruta osoba, ali u suštini verna, veliko srce i stub te kuće - objašnjava Nikolina.

Nikolina Friganović Foto: Pozorište Zoran Radmilović

Ide dalje



U ulozi Ljiljane Bogunović, ćerke naslovne junakinje Marte, u predstavi je dvadesetčetvorogodišnja glumica Ana Vinčić.

- Ljiljana je dokaz da bez obzira na deceniju u kojoj se nešto dešava ona želi da ide dalje, za boljim sutra i ne želi da bude deo prethodnih generacija i da nosi njihove rane, a konkretno u ovoj priči ne želi da bude dio nerazjašnjenih računa iz prethodnog rata. Tako da ona odlazi eto sticajem okolnosti u Zagreb na studije - navodi Ana dodajući:



- Volela bih da im sa ovom predstavom približimo jedan period, ipak ovde obrađujemo osam decenija pogotovo mlađim generacijama koje nisu verovatno u školi učile dosta stvari, ali možda jedino iz priča svojih roditelja ili baka, deka. Bez obzira na neki istorijski kontekst, za mene je ovo jedna univerzalna priča. Voljela bih da im nekako priraste cela ova priča i likovi. Mislim da je važno, bitno i istinito je - rekla je dvadesetčetvorogodišnja glumica Ana Vinčić.

Na poklonu Foto: T. S. /Kurir



Vranjska publika više od dva sata živela je život junaka na sceni sa puno emocija. Bilo je i smeha i suza zbog priča tri junaka na prostorima Beograda, Pala i Like. Na kraju predstave, frenetičan aplauz dovoljno govori o reakciji vranjske publike. Glumci su morali više puta da se vrate na scenu i poklone.

Gosti iz Bugarske Foto: T. S. /Kurir