da li biste tu živeli?

da li biste tu živeli?

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Mikrostanovi površine od svega osam do 12 kvadratnih metara sve su češća pojava u velikim svetskim gradovima, posebno tamo gde je prostor ograničen, a cene nekretnina sve više. Iako se nekada život na tako maloj površini činio nezamislivim, rast troškova stanovanja proširio je ovaj trend daleko izvan Japana, koji se često povezuje sa takvim načinom života. Sada je pažnju privukao i primer iz Beograda.

Dizajnerka enterijera pokazala je kako je uredila stan od svega osam kvadratnih metara, u koji je uspela da smesti dnevni boravak, prostor za spavanje, kuhinju i kupatilo.

Foto: printscreen/instagram/zidnikreveti_dizajnrenoviranje

Dizajnerka je u snimku objavljenom na Instagramu predstavila niz rešenja zahvaljujući kojima svaki centimetar prostora ima svoju namenu.

"Ovo je verovatno najmanji stan na svetu, a evo šta sam sve uspela da stavim u njega. Krenimo od ulaznog garderobera na kojem ogledalo vizuelno proširuje prostor, plus imaš gde da se ogledaš. U njemu se kriju police za cipele, šipka za kačenje i mogućnost stavljanja mini veš mašine. Sa leve strane je zidni krevet na kom udobno spavaš, a ispred fotelja koju koristiš kad je krevet zatvoren. Prostor iznad sam iskoristila za ormane i ima baš puno mesta za slaganje, plus polica za sitnice", objasnila je.

Kada se krevet sklopi, fotelja omogućava da se prostor koristi kao dnevni boravak. Nasuprot nje nalazi se konzolni sto koji služi za obedovanje ili rad, a može da se sklopi kada nije potreban. Ni kuhinja ne nedostaje, uprkos ograničenoj površini. U njoj su predviđeni frižider, prostor za flaše, ormarić ispod sudopere, skriveni prostor za odlaganje stvari i radna ploča. Gornji elementi ostavljeni su otvorenim kako bi na njih mogli da se odlože tanjiri i čaše.

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Stan ima i pogled na krovnu površinu koja može da se koristi kao terasa, dok je kupatilo opremljeno tuš-kabinom, umivaonikom i prostorom za kozmetiku.

"Koliko sam shvatila, stan je u ormaru?"

Kako bi mali enterijer delovao prostranije, dizajnerka se odlučila za svetle tonove, detalje u istoj boji i trake bronzanih ogledala. Posebnu pažnju posvetila je rasveti, kombinujući glavno plafonsko svetlo sa LED osvetljenjem postavljenim unutar polica.

Objasnila je i da je projekat nastao kao eksperiment nje i prijatelja, koji su želeli da istraže šta se sve tehnički može smestiti na površinu od osam kvadratnih metara. Ovakvi enterijeri u velikoj meri zavise od nameštaja izrađenog po meri i pametnog iskorišćavanja visine prostorije. Zidni kreveti, sklopivi stolovi i drugi višenamenski komadi omogućavaju da se prostor za nekoliko sekundi pretvori iz radnog kutka u dnevni boravak ili spavaću sobu.

Za neke su ovakva rešenja zanimljiva opcija za studente, digitalne nomade ili kratkoročno izdavanje, posebno zbog mogućnosti smanjenja troškova održavanja. Drugi, međutim, upozoravaju na pitanje udobnosti i kvaliteta života u prostoru manjem od prosečne hotelske sobe.

"Bolje da živi na terasi"

Na društvenoj mreži Iks korisnici su u komentarima podelili svoja mišljenja o životu na tako maloj površini. Dok su neki prepoznali domišljata rešenja, drugi nisu bili nimalo oduševljeni.

"Kada sam se preselila u Hongkong, kompanija mi je prvog meseca plaćala apartman od 10 kvadrata sa dodatnim uslugama. Imao je gotovo sve što je prikazano u snimku i verujte mi, ne želite da živite u tako malom prostoru."

Bolje da živi na terasi."

"Najvažnije je da nemate kofere."

"Zatvorska ćelija ima više mesta."

"Ovde je problem što stan nije u Japanu, njima je to vrhunski…"

(Kurir.rs/ Blic)

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