Slušaj vest

U istoriji zlatnog doba američkih televizijskih sapunica osamdesetih godina,glumac Džejms Farentino ostao je upamćen kao čovek koji je na ekrane doneo opasnu privlačnost, sirovu strast i upečatljiv glumački autoritet.

Pogledajte kultne uloge Džejmsa Farentina:

1/6 Vidi galeriju Džemjs Farentino, kultne uloge Foto: IFTN / United Archives / Profimedia, CARTAGO FILMS / Entertainment Pictures / Profimedia, Universal Pictures - Westward Fi / AFP / Profimedia

Kada je prihvatio ulogu doktora Nika Toskanija u mega-popularnoj seriji "Dinastija", koja se svakog radnog dana emituje na Kurir televiziji u 17 i 23:10 sati, publiku je očarao likom markantnog, ali osvetoljubivog psihijatra koji u ulazi u krugove bogate porodice Karington kako bi se osvetio Blejku Karingtonu za smrt svog brata. Farentino je bio glumac izuzetnog prirodnog i raskošnog talenta, koji je s lakoćom gradio karijeru u Holivudu i bio nominovan za prestižnu nagradu Emi.

Džemjs Farentino, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Međutim, iza reflektora, prepoznatljivog osmeha i blistave karijere, Farentino je vodio privatni život koji je po količini skandala, nasilja i teških sukoba sa zakonom prevazilazio čak i najdramatičnije televizijske scenarije. Četiri propala braka, teški problemi sa alkoholizmom, hapšenja zbog posedovanja opijata, optužbe za uhođenje i psihičko zlostavljanje žena, te incidenti u kasnim godinama života u potpunosti su unazadili njegovu reputaciju. Džejms Farentino postao je primer glumca čija je nekontrolisana narav i agresija uništila sve pred sobom, gurnuvši ga sa holivudskog vrha direktno u zaborav i medijsku izolaciju.

Ulična narav

Džejms Farentino je rođen 24. februara 1938. godine u bruklinskom okrugu u Njujorku, u porodici italijanskog porekla. Odrastajući u radničkom okruženju, u krajevima gde su se poštovala stroga ulična pravila i gde se autentičnost dokazivala snagom, Farentino je od malena razvio buntovan karakter i temperamentnu narav. Iako ga je privlačio svet umetnosti, njegova privrženost uličnom načinu života i eksplozivna reakcija na autoritet često su ga dovodile u nevolje tokom mladosti.

Džejms Farentino u mladosti Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Glumu je počeo da izučava na prestižnom Američkoj akademiji dramskih umetnosti Njujorku. Njegov talent je brzo uočen, pa je već početkom šezdesetih godina debitovao na Brodveju u predstavi "Noć iguana" slavnog pisca Tenesija Vilijamsa. Njegov stas, dubok glas i prepoznatljiva italijansko-američka ekspresivnost ubrzo su privukli pažnju holivudskih producenata, pa je ubrzo potpisao ugovor sa filmskim studijom Universal Pictures.

Šezdesetih i sedamdesetih godina ostvario je niz zapaženih uloga u filmovima i popularnim TV serijama. Njegova karijera imala je konstantan uspon, a vrhunac je dostigao nagradom Zlatni globus za najobećavajućeg novajliju 1967. godine, kao i nominacijom za nagradu Emi 1978. godine za ulogu Svetog Petra u spektakularnoj mini-seriji "Isus iz Nazareta". Činilo se da je Farentinu put ka samom vrhu Holivuda širom otvoren.

Džemjs Farentino, film "Isus iz Nazareta" Foto: CARTAGO FILMS / Entertainment Pictures / Profimedia

Era "Dinastije"

Godine 1981. Farentino prihvata angažman koji ga je lansirao u sam centar globalne pop-kulture - dobija ulogu doktora Nika Toskanija u drugoj sezoni "Dinastije". Njegov lik je u priču unet kao opasni remetilački faktor: psihijatar koji optužuje moćnog naftnog magnata Blejka za tragičnu smrt svog brata. Nik Toskani ulazi u tajnu ljubavnu aferu sa Blejkovom suprugom Kristl, dok u isto vreme zavodi i Blejkovu ćerku Felon.

Ipak, ono što se dešavalo iza kulisa snimanja serije bilo je jednako napeto kao i radnja pred kamerama. Farentino je na setu imao izuzetno težak karakter. Često je ulazio u žestoke rasprave sa kreatorima i producentima, tvrdeći da njegov lik nije dovoljno razvijen i da mu se ne daje prostor kakav zaslužuje. Njegov egocentrični pristup i izlivi besa stvorili su neprijatnu atmosferu na setu, zbog čega su producenti odlučili da se raskrste sa njim već na kraju druge sezone.

Serija "Dinastija" Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Kraj njegovog učešća u seriji obeležila je jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih scena u istoriji sapunica. U dramatičnom finalu druge sezone, doktor Nik Toskani ulazi u fizički i verbalni obračun sa Blejkom Karingtonom na obroncima planine. Kada Blejk tokom tuče doživi nezgodu i ostane bez svesti, Nik Toskani ga hladnokrvno ostavlja odbivši da mu pruži medicinsku pomoć. U povratku sa kobnog mesta, sreće Kristl i laže je da Blejka nije ni sreo. Nakon tog trenutka, lik Nika Toskanija iznenada i bez ikakvog daljeg objašnjenja nestaje iz serije, što je publici ostavilo gorak ukus, ali je jasno pokazalo da su producenti želeli što pre da se oslobode nepredvidivog glumca.

Pred oltar stao četiri puta

Uporedo sa glumačkom karijerom, Farentinov privatni život bio je u potpunom rasulu. Ženio se čak četiri puta, a gotovo svaka njegova emotivna veza bila je propraćena ljubomorom, žestokim svađama i medijskim prepucavanjima. Njegove bivše partnerke i supruge opisivale su ga kao čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj temperament i koji je pod uticajem alkohola postajao izuzetno agresivan.

Njegov prvi brak bio je sa glumicom Elizabet Ešli, sa kojom je proveo tri burne godine (1962–1965), a sa kojom se rastao jer ga je prevarila sa kolegom glumcem Džordžom Pepardom. Nedugo nakon razvoda, 1966. godine ženi se glumicom Mišel Li, sa kojom dobija svog prvog sina Davida. Iako je ovaj brak trajao petnaest godina, tokom većeg dela njihovog zajedničkog života vladali su konstantni sukobi, da bi se konačno razveli 1983. godine. Uprkos konstantnim svađama i nerazumevanju, Mišel je bila pored njegove posmrtne postelje u poslednjim trenucima.

Džejms Farentino sa drugom suprugom Mišel Li Foto: Printscreen/Facebook

Svoju treću sreću potražio je u braku sa dvadeset godina mlađom manekenkom i glumicom Debrom Mulrejni 1985. ali, nakon tri godine, rastali su se jer su im se karijerni putevi razdvojili.

Džejms Farentino sa trećom suprugom Debrom Mulrejni Foto: Printscreen/Facebook

Četvrti i poslednji brak sklopio je 1994. godine sa Stelom Farentino, sa kojom je ostao zvanično do kraja života, ali ni tu nisu baš cvetale ruže. Tokom 18 godina zajedništva, minimum dva puta podnosili su zahteve za razvod, ali isti nikada nisu bili realizovani. Zajedno su dobili sina Severia, a sam njihov brak sklopljen je u jeku skandala zbog zabrane prilaska ćerki Frenka Sinatre, Tini, sa kojom je imao izuzetno turbulentnu vezu. Njihov odnos tokom godina bio je protkan brojnim policijskim intervencijama i prijavama za nasilničko ponašanje u porodici, a Farentino je otvoreno priznavao da ima tešku narav, odbijajući da prizna da ga alkoholizam u potpunosti uništava.

Džejms Farentino sa četvrtom suprugom Stelom Foto: VINCE BUCCI / Getty images / Profimedia

Skandal sa Tinom Sinatrom

Najveći, najsramniji i najrazorniji skandal u Farentinovom životu dogodio se početkom devedesetih godina, a u njegovom centru našla se Tina Sinatra, najmlađa ćerka legendarnog pevača Frenka Sinatre. Farentino i Tina bili su u petogodišnjoj, izuzetno burnoj vezi koja je bila prepuna raskida, svađa i mirenja.

Kada je Tina Sinatra početkom devedesetih godina odlučila da definitivno prekine tu toksičnu vezu, Farentino nije mogao da prihvati odbijanje. Započeo je jezivu kampanju bolesnog uhođenja, psihičkog maltretiranja i terora nad ćerkom Franka Sinatre. Mesecima joj je slao uznemirujuće poruke, pretio joj smrću, dolazio na njena vrata u kasne sate i pratio svaki njen korak, čime joj je život pretvorio u pakao.

Pogledajte u galeriji fotografije Džejmsa Forentina i Tine Sinatre:

1/4 Vidi galeriju Džejms Farentino i Tina Sinatra Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Incident je dostigao vrhunac kada je Tina Sinatra potražila zaštitu suda i dobila zvaničnu zabranu prilaska. Farentino je međutim prekršio naredbu suda, zbog čega ga je bio uhapšen. Godine 1994. protiv njega je podignuta optužnica po čak 24 tačke za uhođenje, kršenje zabrane prilaska i uznemiravanje. Na sudu je Farentino priznao krivicu za manje prekršaje kako bi izbegao višegodišnju zatvorsku kaznu. Sud mu je izrekao uslovnu kaznu od 36 meseci, uz strogu obavezu odlaska na psihijatrijsko lečenje i obavezno odvikavanje od alkohola.

Ovaj skandal potresao je Holivud i definitivno stavio pečat na njegovu glumačku karijeru – niko više u velikim studijima nije želeo da unajmljuje čoveka koji je uhodio ćerku moćnog Franka Sinatre.

Hapšenje zbog narkotika

Iako je nakon brojnih skandala sa bivšim suprugama pokušao da uveri javnost da se promenio i da ide na terapije, Farentino je nastavio da pada sve dublje. Sukobi sa policijom postali su redovna pojava u njegovom životu, a poroci su potpuno ovladali njime.

Još tokom 1991. godine, dok je boravio u Kanadi na snimanju filma "Miljama daleko" (Miles from Nowhere), policija je upala u njegovu hotelsku sobu u Vankuveru i uhapsila ga nakon što su mu pronašli 3.2 gr kokaina. Ovaj incident uspeo je nekako da zataška uz pomoć advokata, ali je javnosti postalo jasno da glumac ima teške probleme sa opijatima.

Pogledajte kako izgleda kuća Džejmsa Farentina:

1/4 Vidi galeriju Kuća Džejmsa Farentina Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Njegovo nasilničko ponašanje nije prestalo ni kada je ušao u osmu deceniju života. U junu 2010. godine, kada je imao 72 godine, policija je ponovo morala da interveniše u njegovoj kući u Holivudu. Izbila je teška svađa u kojoj je Farentino fizički napao jednog muškarca i pokušao nasilno da ga izbaci iz svog doma. Kada je policija stigla na lice mesta, pijani glumac je pružio žestok fizički otpor službenim licima, psujući ih i nasrćući na njih. Uhapšen je pod optužbom za fizički napad, narušavanje javnog reda i mira i pružanje otpora prilikom hapšenja, nakon čega je morao da plati visoku kauciju kako bi se branio sa slobode.

Tragičan kraj

Nakon serije hapšenja i skandala, Farentino je bio potpuno izopšten iz holivudskih krugova. Velike produkcije su ga zaobilazile u širokom luku, pa su uloge postajale sve manje i beznačajnije. Jedno od njegovih poslednjih zapaženijih pojavljivanja bilo je u popularnoj medicinskoj drami E.R. (Urgentni centar), gde je odigrao sporednu ulogu oca lika koga je tumačio Džordž Kluni. U svojim kasnijim intervjuima i sam je izražavao gorčinu zbog toga što ga je industrija odbacila, ali nikada nije u potpunosti preuzeo odgovornost za skandale koje je sam izazvao.

Džemjs Farentino, kultne uloge Foto: Universal Pictures - Westward Fi / AFP / Profimedia

Poslednje godine života proveo je povučeno, narušenog zdravlja i u teškoj izolaciji u Los Anđelesu. Decenije zloupotrebe alkohola i opijata uzele su svoj danak, pa je glumac bolovao od teških srčanih i respiratornih oboljenja. Džejms Farentino je preminuo 24. januara 2012. godine u bolnici Cedars-Sinai u Los Anđelesu u 73. godini, od posledica otkazivanja srca nakon dugotrajne borbe sa teškom bolešću.

Njegov odlazak ispraćen je tek kratkim vestima u medijima, pri čemu su mnogi izveštaji znatno više pažnje posvetili njegovom uhođenju Tine Sinatre i hapšenjima nego njegovim glumačkim dostignućima. Iza sebe je ostavio dva sina, četiri razorena braka i tragičnu biografiju čoveka čiji je nesporni glumački talenat bio potpuno uništen sopstvenim mračnim demonima.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji