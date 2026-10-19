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U Cirihu je pre desetak dana počelo snimanje nove televizijske serije "Falsifikatori", međunarodnog kriminalističkog trilera, iza kojeg stoje produkcijske kuće "Zilion film" i TS Media (Telekom Srbija), objavio je glumac i producent Lazar Ristovski na svojim društvenim mrežama. Projekat već na samom početku izaziva ogromnu pažnju javnosti, kako zbog intrigantne priče zasnovane na istinitom događaju o balkanskim kradljivcima i vrhunskim falsifikatorima umetničkih dela, tako i zbog glumačke podele, u kojoj se proslavljeni glumac i producent i njegova supruga Anica Lazić Ristovski prvi put pojavljuju kao direktni partneri.

Četiri godine potrage

Režija je poverena Miroslavu Lekiću, koji scenario potpisuje zajedno sa Đorđem Milosavljevićem. Direktor fotografije je Dušan Joksimović.

Foto: Petar Aleksić

Okosnicu radnje čini jedan od najspektakularnijih slučajeva u istoriji evropske policije - krađa čuvene slike Pola Sezana "Dečak u crvenom prsluku". Ovo neprocenjivo remek-delo impresionizma ukradeno je 2008. godine u dramatičnoj oružanoj pljački iz muzeja fondacije Berle u Cirihu. Nakon četiri godine opsežne međunarodne policijske potere, tajnih operacija i pregovora u podzemlju, slika je 2012. godine pronađena u spektakularnoj akciji u Beogradu. Upravo zato snimanje na autentičnim lokacijama u Cirihu pruža seriji uverljivost, vizuelnu raskoš i atmosferu autentičnog evropskog trilera.

Pogledajte fotografije sa venčanja Anice i Lazara

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica lazić Ristovski venčali su se na intimnoj ceremoniji Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

- Volim da pričam o planovima, nisam od onih koji ih kriju. Kad imam plan, znači da sam živ. Na proleće sledeće godine čeka nas jedan zanimljiv projekat pod nazivom "Falsifikatori". Biće to internacionalni projekat u kom će jedna od tema biti i krađa čuvene slike Pola Sezana "Dečak u crvenom prsluku", koja je svojevremeno pronađena u Beogradu - najavio je Ristovski za magazin Helou još prošle godine.

Lazar Ristovski na premijeri filma Saučesnici Foto: Damir Dervišagić



Pored Lazara Ristovskog i Anice Lazić Ristovski, u seriji igra zapažena glumačka ekipa: Ivan Bosiljčić, Milica Stefanović, Petar Strugar, Danica Radulović, Slaviša Čurović, Pavle Jerinić, Filip Hajduković, Teodora Ristovski i Miloš Đorđević, uz učešće međunarodnih glumaca koji prate globalni karakter priče.

Nastavak u Beogradu

Kombinacija dokazanog autorskog dvojca Lekić-Milosavljević, vrhunske vizuelne estetike Joksimovića i produkcijske podrške Telekoma Srbija garantuje triler visokog standarda koji prevazilazi lokalne okvire. Nakon snimanja u Švajcarskoj ekipa se seli na lokacije u Srbiji, gde će biti rekonstruisani ključni momenti epiloga ove umetničke potere.



Osuđeni u Srbiji: Kradljivci dobili 20 godina robije

Čuvena pljačka po kojoj se snima serija dogodila se 10. februara 2008. godine u Cirihu. Iz muzeja zadužbine E. G. Berlea odneli četiri vredne umetničke slike: "Makovi blizu Veteula" Kloda Monea, "Grana kestena u cvatu" Vinsenta van Goga, "Grof Lepik i njegove ćerke" Edgara Degaa, "Dečak u crvenom prsluku" Pola Sezana, koje su u Švajcarskoj procenjene na 180 miliona franaka.

Dečak u crvenom prsluku Foto: Wikipedia



Slike "Grof Lepik i njegove ćerke" i "Dečak u crvenom prsluku" uspeli su da prenesu na teritoriju Srbije, dok su preostale dve slike odbacili i one su vrlo brzo nakon krađe pronađene u Švajcarskoj. Dela koja su preneli u Srbiju nuđena su na prodaju. Jedna od ove dve slike je 2009. godine otkupljena i vraćena muzeju, a druga je 11. aprila 2012. pronađena u Beogradu skrivena u krovu automobila. Slika "Dečak u crvenom prsluku" Pola Sezana procenjena je na 100 miliona švajcarskih franaka. Cela grupa osuđena je na ukupno 20 godina zatvora.

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