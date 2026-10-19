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Sin vojnog veterana američke vojske Eda Bambasa izjavio je da će njegov otac konačno moći da ode u penziju i uživa u životu nakon što je njegova potresna priča dirnula veliki broj ljudi. Otac Majkla Bambasa dobio je oko 1,5 miliona dolara - iznos koji mu je uručen na ceremoniji na njegovom radnom mestu.

Majkl Bambas rekao je da je njegov 88-godišnji otac, koji još uvek ne zna za ogroman donirani iznos koji stalno raste duboko dirnut i preplavljen velikodušnošću ljudi nakon što je u viralnom videu govorio o svojim finansijskim teškoćama.

"Znam šta će ovo značiti za njega i koliko će mu u potpunosti promeniti život“, rekao je Majkl za New York Post. "Konačno će moći da uživa u životu, bez brige odakle će stići sledeći dolar.“

Ed je dirnuo srca ljudi širom sveta nakon što ga je australijski influenser Semjuel Videnafer prošle godine usnimio u supermarketu Meijer u Brajtonu. Stariji gospodin je primoran da radi puno radno vreme kao kasir da bi preživeo, jer je izgubio penziju i suprugu, čiji su medicinski troškovi ostavili ozbiljne posledice po njegove finansije.

Videnafer je na društvenim mrežama podelio njegovu priču i pokrenuo GoFundMe kampanju kako bi mu pomogao da se penzioniše. Za manje od 36 sati tada je prikupljeno više od 1,443 miliona dolara.

"Neverovatno je. Obojica smo zapanjeni time koliko je ova priča dotakla ljude širom sveta. Izgleda da se mnogi emotivno povežu i požele da pomognu. Neverovatno je kako ovakve stvari izvuku najbolje iz ljudi.“

Ed je Videnaferu, koji promoviše pozitivne vrednosti, ispričao da je otišao u penziju iz kompanije General Motors 1999. godine, ali je kompanija bankrotirala 2012. i time mu ukinula penziju, navodi se u dirljivom videu objavljenom na Instagramu.

Otac dvoje dece živeo je udobno sa suprugom više od 50 godina, sve dok se ona nije teško razbolela, što ga je primoralo da proda kuću i imovinu samo da bi nekako pregurao.

"Najviše me je zabolelo to što su, kada se moja žena ozbiljno razbolela, zajedno sa penzijom ukinuli i zdravstveno osiguranje, i ostavili mi samo 10.000 dolara od životnog osiguranja“, rekao je Ed tada, jedva zadržavajući suze.

Nakon što je njegova supruga Džoan preminula pre osam godina, nije imao izbora nego da se vrati radnoj nedelji od 40 sati. Na kraju je pronašao posao u lancu supermarketa, 70 kilometara zapadno od Detroita, gde je radio pet godina.

"Srećan sam što mi je Bog dao telo dovoljno jako da stojim 8 do 8,5 sati dnevno“, rekao je Ed za WXYZ nakon što je Videnaferov video postao viralan.

Fondacija je tada privukla skoro 50.000 donacija od preko 36.000 ljudi.

"On još uvek ne shvata šta se dešava“, rekao je tada Majkl o svom ocu. "Nema pojma koliko je novca prikupljeno. Kada sazna, biće u potpunom šoku. Ovo će mu doneti veliku, veliku utehu.“

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