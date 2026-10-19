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Dnevni horoskop za 19. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Planetarni aspekti donose vam motivaciju za ostvarenje krupnih ciljeva. Uspešan poslovni dogovor. Vaša komunikacija s partnerom danas može biti otežana. Mogući su nesporazumi između vas. Probajte da se opustite i odmorite jer vam je tempo rada prejak.

BIK

Bik Foto: Shutterstock

Ovaj dan može obeležiti važan sastanak iza zatvorenih vrata. Uprkos tome što će biti naporni, krajnji rezultat pregovora će biti uspešan. Posvetite više vremena partneru, inače može doći do sve većeg udaljavanja. Mogući su hronični problemi sa sinusima. Učinite nešto povodom toga.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizanci koji imaju privatni biznis danas mogu da postignu veliki uspeh. Reorganizacija će dati odlične rezultate. Osoba s kojom ste počeli da se viđate ponaša se kontradiktorno. Otkrijte šta se iza toga krije. Čuvajte se oštrih predmeta. U brzini se može desiti da nehotice povredite sami sebe.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Početak nove poslovne saradnje i proširenje kruga saradnika označiće vaš novi početak. Period ekspanzije. Ovaj dan donosi vam mogućnost da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju već duže vreme poznajete. Razmišljate da treba da održavate redovno kondiciju, ali vam to jednostavno ne polazi za rukom.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Obazrivo upravljajte novcem i obraćajte pažnju na sve detalje prilikom potpisivanja dokumenata. Povećana je mogućnost previda. Ovaj dan donosi vam poznanstvo s jednim Strelcem ili Vodolijom, koja će vas potpuno očarati. Obratite pažnju na alergiju.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Početak rada na novom projektu doneće vam nove izazove. Očekuje vas program profesionalnog usavršavanja. Skupite hrabrost i priđite osobi koja vam se dugo dopada. Planete su vam naklonjene za novi početak. Bolovi u vratu, ukočenost vratnih ligamenata.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Konfliktna situacija s jednim kolegom može da vam zada glavobolju. Do vas mogu dopreti neugodne spletke. Slobodne Vage očekuje izuzetno strastvena ljubavna avantura sa osobom koju poznaju preko posla. Loša cirkulacija. Problem s hladnim rukama i nogama.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Uspešni pregovori s poslovnim saradnicima. Očekuje vas zaključenje važnog sporazuma. Nepovoljan aspekt unosi nemir u vaše raspoloženje i opštu atmosferu u odnosu s partnerom. Pokažite malo više strpljenja. Bolovi u nogama, problemi s venama.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Pripremite rezervni plan jer su moguće neočekivane prepreke u poslovanju, kao i zakašnjenje neke uplate. Uspeh u zajedničkom poduhvatu uneće u vaš odnos s partnerom mnogo pozitivne energije. Zajedničko putovanje. Reumatske tegobe, potrebna vam je terapija.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Zahvaljujući dobrim dosadašnjim rezultatima, Jarčeve koji se bave prosvetom i menadžmentom očekuje napredak na poslu. Slobodne Jarčeve očekuje susret s veoma zanimljivom i privlačnom osobom u znaku Device ili Riba. Postoji mogućnost problema s hormonima, tačnije, njihov nedostatak.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Nezaposlene Vodolije očekuje veoma atraktivna poslovna ponuda, ali i važan razgovor. Uspešno ćete rešiti važan problem u okviru porodice. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Danas se ponašate kao hipohondar.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Pregovori s poslovnim partnerima mogu imati dugoročan efekat. Unapređenje finansijske situacije. Nešto ste prećutali pred partnerom, i to je probudilo sumnju u vašu iskrenost. Potrudite se da to na vreme ispravite. Skloni ste depresiji i plaču iako nema realnog razloga za to.