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Štrudla s makom upravo je jedan od takvih klasika. Mekano testo i bogat, sočan fil od maka čine kombinaciju kojoj je teško odoleti, a recept ne zahteva komplikovane sastojke ni posebne veštine.

Tajna ovog recepta je u pripremi maka. On se najpre potapa, zatim kuva u mleku, a potom se kombinuje sa medom, šećerom i puterom. Tako se dobija mirisan i kremast fil koji ostaje sočan i nakon pečenja.

Sastojci:

Za fil:

400 g maka

400 ml mleka

200 g šećera

1 kašičica vanilin šećera

50 g meda

50 g putera ili gi putera

Za rolat:

1 gotovo testo za rolat ili dizano testo po želji

1 žumance

malo vode za premazivanje

Štrudla sa makom Foto: Profimedia





Priprema:

Mak najpre prelijte hladnom vodom, promešajte i ostavite da odstoji oko 30 minuta. Zatim ga procedite.

Stavite mak u šerpu, prelijte mlekom i kuvajte na laganoj vatri oko 30 minuta, poklopljeno. Nakon kuvanja procedite višak tečnosti, a zatim mak usitnite u blenderu ili mašini za mlevenje.

Dok je još topao, dodajte šećer, vanilin šećer, med i puter. Sve dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu, a zatim ostavite fil da se potpuno ohladi.

Razvucite testo i ravnomerno rasporedite ohlađeni fil od maka. Pažljivo ga uvijte u rolat i ostavite da odmori oko 30 minuta na sobnoj temperaturi.

Žumance pomešajte sa malo vode i premažite površinu štrudle. Tako će nakon pečenja dobiti lepu zlatnosmeđu boju.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 170 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok štrudla ne dobije rumenu koricu.

Najbolje je da sačekate da se potpuno ohladi pre sečenja. Tada se fil dodatno stegne, a ukusi postanu još izraženiji.

Uz šolju kafe, čaja ili toplog mleka, ova jednostavna štrudla s makom postaje upravo ono što treba da bude - domaći kolač koji vraća ukus nekih mirnijih vremena.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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