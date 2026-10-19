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Bivši košarkaš Amare Stodemajer, zvezda Njujork Niksa, potpuno je promenio svoju karijeru. Nekadašnji sportista je u sredu diplomirao na Policijskoj akademiji Majami-Dejd, nakon nekoliko meseci rigorozne obuke. Stodamajer će se pridružiti školskoj policijskoj službi tog okruga na Floridi.

"Amare Stodemajer ostavio je trag na košarkaškom terenu. Kao šestostruki učesnik NBA Ol-star utakmice, dobitnik nagrade za debitanta godine 2003. i novi član Košarkaške kuće slavnih, igrao je za neke od najvećih timova u ligi, uključujući i naš Majami Hit. Danas slavi jednu sasvim drugačiju prekretnicu: završetak Akademije za osnovno sprovođenje zakona pri Školi za pravosuđe koledža Majami Dejd (MDC), nakon višemesečne rigorozne obuke", objavila je akademija na Instagramu, uz fotografije sa košarkaševe promocije.

Akademija je dodala da je Stodemajer diplomirao uz posebno priznanje - nagradu Hari "Kouč" Everet za svoj doprinos uspehu programa akademije.

Ostvarenje dečačkog sna

Stodemajer je otkrio da mu je životna želja bila da postane policajac.

„To je nešto što sam hteo da radim otkad sam bio dete. Sećam se kad sam išao u osnovnu školu. Na dan posvećen karijerama su nas pitali: ‘Šta želiš da budeš kad odrasteš?’ A moj prvi odgovor bio je - policajac. To nam je u porodici. Moj stric je bio komandant, njegov brat bio je zamenik. Moj rođak je komandant. Moja sestra je na akademiji. Dakle, to je, u suštini, porodična tradicija”, rekao je on za Sports Ilustrejted.

Bivši košarkaš je gotovo 11 meseci proveo na akademiji, gde su se održavala predavanja i sprovodile vrhunske vojne vežbe. Za njih je Stodemajer rekao da su bile fizički zahtevnije od NBA lige.

"Da, zapravo je bilo malo izazovnije jer sada trčim puno više nego pre. Očigledno, u NBA trčiš na kraće deonice, zar ne? A u policijskoj akademiji trčiš na duže staze", ispričao je.

Pogledajte u galeriji fotografije Amarea Stodemajera:

1/5 Vidi galeriju Amare Stodemajer Foto: EPA/JIM BRYANT, AP, Reuters

Stodemajer je rekao da je njegova supruga isprva imala rezervisan stav prema novoj karijeri, zbog rizika koji ona nosi.

"Ali, ako ste dobro obučeni i razumete svoje politike i procedure, možete u određenoj meri osigurati bezbednost službenika – što je veoma važno, a to je i cilj2, poručio je.

Ulazak u Kuću slavnih

Pre nego što je upisao akademiju, Stodemajer je prošao kroz izazovan period. U decembru 2022. godine uhapšen je, nakon što je navodno udario pesnicom i ošamario jednu od svojih ćerki. Optužbe za prekršaj odbačene su u januaru 2023. godine.

Bivši košarkaš je prošle godine doživeo i neke lepe trenutke, kada je u avgustu primljen u Košarkašku kuću slavnih "Nejsmit Memorijal" u Springfildu u Masačusetsu. Stodamajer je svoju karijeru započeo 2002. godine u klubu Finiks Sans, a 2010. se pridružio Njujork Niksima. Tamo je igrao sve do 2015. godine, a kasnije je igrao za Dalas Maverikse i Majami Hit. Stodamajer je takođe igrao u inostranstvu za Hapoel Jerusalim, Fudžijan Stardžons i Makabi Tel Aviv. Pre šest godina je prestao profesionalno da se bavi košarkom.

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