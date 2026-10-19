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Međunarodni beogradski sajam knjiga, 69. po redu, biće održan od 23. do 31. oktobra na Beogradskom sajmu pod sloganom "Reči grade svet", uz učešće više od 300 direktnih izlagača, a počasni gost ove godine je Tunis, najavljeno je danas na konferenciji za novinare u upravnoj zgradi sajma.

Pomoćnik direktora Beogradskog sajma za komercijalne poslove Aleksandar Ivković izjavio je da je broj izlagača koji učestvuju posrednim putem oko 700, ali da taj broj još nije konačan. Prema njegovim rečima, u Hali 1 biće domaći izdavači sa sopstvenim izdanjima, u Hali 2 Tunis, strani izlagači i izdavači školske i stručne literature.

Ivković je najavio da će u Hali 4 biti državne institucije i ustanove, izdavači religijske i teološke literature, kao i prodavci antikvarnih i korišćenih knjiga.

Sajam knjiga 2026 Foto: Foto: Tanjug/ Rade Prelić



"Dani za porodičnu posetu su ponedeljak i utorak, 26. i 27. oktobra, kada je, po uhodanoj praksi, omogućeno da cela porodica poseti manifestaciju sa jednom ulaznicom", najavio je Ivković.

On je dodao da će Školski dan tradicionalno biti organizovan 29. oktobra, kada će biti dodeljene nagrade najuspešnijim izdavačima, među kojima su nagrade za izdavača godine, izdavački poduhvat godine i najlepšu dečju knjigu.

"Poslednjeg dana Sajma, u 12 časova, biće upriličena primopredaja otvorene knjige novom počasnom gostu 70. jubilarnog Međunarodnog sajma knjiga, a to će biti Ujedinjeni Arapski Emirati", najavio je Ivković.

Kako je naveo, Sajam će za posetioce biti otvoren 23. oktobra u 10 časova, dok je svečano otvaranje zakazano za 18 časova u Hali 2. U ime Tunisa obratiće se profesor književnosti, teoretičar i akademik Mabruk Manai, a manifestaciju će otvoriti književnik i likovni kritičar Dragan Jovanović Danilov.

Sajam knjiga 2026 Foto: Foto: Tanjug/ Rade Prelić



Sekretar Sekretarijata za kulturu Grada Beograda Jelena Medaković ocenila je da Sajam knjiga predstavlja mnogo više od susreta izdavača, autora i čitalaca.

"Sajam knjiga decenijama unazad mesto je razmene znanja i razumevanja i manifestacija koja je pružala čitalačku podršku publici", rekla je Medaković.

Ona je istakla i kulturnu i diplomatsku ulogu Sajma, kao i značaj predstavljanja Tunisa kao zemlje počasnog gosta.

Ambasadorka Tunisa u Srbiji Imen Lažili Amari rekla je da je njena zemlja ponosna što je počasni gost manifestacije.

"Ovogodišnje učešće ima jedinstvenu simboliku, budući da obeležavamo 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Tunisa i Srbije", navela je ambasadorka.

Ona je istakla da knjige i književnost predstavljaju prostor za dijalog između dve kulture, upoznavanje kulturnog nasleđa i razmenu iskustava.

Sajam knjiga 2026 Foto: Foto: Tanjug/ Rade Prelić

Pored Tunisa, zemlje počasnog gosta, na sajmu knjiga učestvovaće i predstavnici Belorusije, Republike Srpske (BIH), Grčke, Gruzije, Italije, Irana, Maroka, Nemačke, Rumunije, Rusije, Slovačke, Hrvatske i Crne Gore.

Urednica programa Sajma Slađana Ilić najavila je da će program obuhvatiti značajne jubileje srpskih pisaca i kulturnih ustanova.

Prema njenim rečima, ove godine biće obeleženo 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, 150 godina od rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, kao i 100 godina od rođenja Pavla Ugrinova.

Sajam knjiga 2026 Foto: Foto: Tanjug/ Rade Prelić

Program će obuhvatiti i jubileje Matice srpske, Arhiva Vojvodine i Zadužbine Ive Andrića.

"Deo pisaca koji već pripada srpskom kanonu, a koji su u našem fokusu, jesu naši savremenici i klasici", podsetila je Ilić.

Kako je najavila, među temama književnih razgovora biće stvaralaštvo za decu, kritička izdanja i sabrana dela srpskih pisaca, kao i mesto dela Đorđa Lebovića i Gorana Petrovića u školskoj lektiri.

Foto: Marko Kranjc

Ilić je najavila da će specijalni gost Sajma biti reditelj Lordan Zafranović, a u fokusu predstavljanja njegovog stvaralaštva biće film "Zlatni rez '42 - Đeca Kozare" i knjiga "Anatomija zla".

Kurir.rs/ Tanjug

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