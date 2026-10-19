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Brazilska glumica i pevačica Lua Blanko, koja se proslavila ulogom Roberte Mesi u seriji "Rebelde Brasil", preminula je u 39. godini.

Pogledajte u galeriji fotografije Lue Blanko:

1/5 Vidi galeriju Lua Blanko Foto: Printscreen/Instagram

Tužnu vest o njenoj smrti podelio je njen brat Danijel Blanko na društvenoj mreži Instagram u nedelju, 18. oktobra 2026. godine. U svojoj objavi naveo je da je preminula spokojno, okružena najbližima i prijateljima, uz veliku snagu koju joj je pružala vera. Takođe je otkrio da se proteklih meseci hrabro borila sa opakom bolešću, ne navodeći konkretne detalje o vrsti karcinoma.

Od nastradale umetnice oprostila se i njena sestra Anatera Blanko emotivnom porukom na Instagramu. U svojoj objavi istakla je da je život "um sopro" (jedan dah), poručivši sestri "te amo" (volim te) i naglasivši da će zauvek živeti u srcima svoje porodice.

Bogata muzička i glumačka karijera

Lua Blanko Foto: Printscreen/Instagram

Publika širom sveta franšizu "Rebelde" uglavnom prepoznaje po meksičkom originalu i sastavu RBD, ali je i brazilska verzija, koja se prikazivala na TV Rekord od 2011. do 2012. godine, zabeležila veliki uspeh, a Lua je bila jedna od glavnih zvezda tog projekta.

Pre nego što je ostvarila ulogu u pomenutoj seriji, gradila je muzičku karijeru kao pevačica i kantautorka u grupi "Lágrima Flor". Inače, potiče iz poznate umetničke porodice i unuka je čuvenog bosa nova kompozitora i muzičara Bilija Blanka.

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